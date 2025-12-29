본문 바로가기
임종룡 우리금융 회장, 3년 더 이끈다 (종합)

권재희기자

입력2025.12.29 17:19

회장 최종 후보 추천…내년 3월 주총서 확정

임종룡 우리금융 회장, 3년 더 이끈다 (종합) 임종룡 우리금융그룹 회장. 우리금융지주
임종룡 우리금융지주 회장이 29일 차기 회장 최종 후보로 선정, 사실상 연임에 성공했다.


우리금융 임원후보추천위원회(임추위)는 이날 오전 회의를 열고 임 회장과 정진완 우리은행장, 외부 후보 2명 등 총 4명을 대상으로 면접을 진행한 후 이처럼 결정했다고 밝혔다.


이는 임추위가 지난 10월28일 경영승계절차를 개시한 이후 약 2개월 여 만이다.


임종룡 회장은 이날 입장문을 통해 "차기 회장 후보로 추천해주신데 깊이 감사드리며, 동시에 무거운 책임감을 느낀다"고 소감을 밝혔다.


이어 "내년 3월 주주총회를 거쳐야 하는 만큼, 임추위에서 밝혔던 전략과 계획을 보다 정교하게 다듬고 실행방안을 구체화하기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.


임 회장은 "먼저 현재 추진 중인 생산적·포용금융을 위한 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'를 차질 없이, 한층 더 속도감 있게 이행하겠다"며 "지난해와 올해 증권·보험업 진출을 통해 보완된 포트폴리오를 바탕으로 시너지 창출 능력을 갖춘 종합금융그룹으로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.


또 임 회장은 AX 거버넌스 확립, AI와 현장의 접목 등 AI 전환 노력 가속화와 주주가치 제고, 소비자 보호 및 내부통제 강화에도 혁신을 이어나갈 것을 약속했다.


이날 이강행 임추위 위원장은 임 회장 추천 이유에 대해 "재임 중 증권업 진출과 보험사 인수에 성공하며 종합금융그룹 포트폴리오를 완성했고, 타 금융그룹 대비 열위였던 보통주자본비율 격차를 좁혀 재무안정성을 개선했으며, 적극적인 주주환원 정책으로 시가총액을 2배 이상 확대한 점 등이 임추위원들로부터 높은 평가를 받았다"고 설명했다.


이어 "또 임 회장이 제시한 비전이 명확하고 구체적이었으며, 경영승계 계획에서 정한 우리금융 리더상에 부합, 내외부의 신망이 두터운 점도 높이 평가를 받았다"고 덧붙였다.


임추위는 현재 우리금융의 당면과제로 ▲ 증권·보험업 완성을 발판으로 이들 자회사를 집중 육성, 이를 통해 탑티어 종합금융그룹으로의 안정적 도약 ▲ AI·스테이블 코인 시대를 체계적으로 대비, 확고한 시장 선도적 지위 선점 ▲ 생산적 금융 대전환기를 맞아 그룹의 기업금융 강점과 자본시장 계열사 시너지 창출을 통한 기업가치 제고 등을 꼽았다.


이강행 위원장은 "우리금융지주는 금융감독원 지배구조모범관행을 충실히 반영해 2024년 2월 경영승계규정과 최고경영자 경영승계계획을 전면 개정했으며, 해당 규정과 원칙에 따라 지난 2년간 내·외부 상시 후보군을 관리해왔고 이번 승계프로그램도 진행했다"며 "우리금융그룹의 도약을 이끌 최적의 리더를 선정하기 위해 지난 2개월간 수차례의 임추위와 간담회를 개최해 후보자들을 면밀히 검증하고 논의한 끝에 최종 후보를 추천했다"고 밝혔다.


2023년 3월 취임한 임 회장의 기존 임기는 내년 3월 주주총회까지다. 내년 3월 주총에서 의결되면 2029년 3월까지 우리금융지주를 또 한번 이끌게 된다.


임 회장의 연임이 결정되기까지 우여곡절이 많았다.


이재명 대통령이 '부패한 이너써클'이라는 표현으로 금융지주 회장들의 연임 관행에 대해 거부감을 표출한 점도 변수로 꼽힌 바 있다. 이에 대해 이 위원장은 "사회적 관심에 대해 충분히 깊은 고민을 해왔다"며 "다만 우리금융그룹의 사외이사는 특정인 혹은 특정세력이 의견을 주도하기에는 쉽지 않은 구조인데다, 금융감독원의 모범 규준을 충분히 반영해 절차를 진행해왔다고 자신있게 말씀 드릴 수 있다"고 설명했다.


임기 초반인 지난 2023년 8월에는 전임 회장 친인척 관련 부당 대출 사건 책임론이 불거지며 내부통제 이슈 곤욕을 치렀다.


금융지주 회장으로는 최초로 국회 정무위원회 국정감사에 출석해 자회사 임원 인사권 포기 등 권한 축소를 약속했다. 또 내부통제 시스템을 재정비하고, 상업·한일은행 출신에 따른 조직 내 계파주의를 청산 하는데도 공을 들였다.


임 회장은 임기 3년동안 비은행 포트폴리오 강화를 통한 종합금융그룹으로의 도약에 힘썼다. 우리포스증권을 우리종합금융과 합병해 우리투자증권을 출범, 동양생명과 ABL 생명을 인수해 숙원사업으로 꼽히던 보험사 인수도 성공적으로 마무리했다.


동시에 재무건전성 지표인 보통주자본비율을 13%에 근접하도록 높이고, 이를 바탕으로 외국인 지분율을 끌어올려 주가 부양에 힘쓴 점은 임 회장의 공로로 꼽힌다.


다만, 우리은행의 순이익 비중이 90%에 달하는 점, 정부 금융정책인 '생산적 금융'에 부응하는 동시에 질적 성장까지 이끌어야 하는 점은 임 회장의 과제로 꼽힌다.


한편 임추위는 지난 10월28일 경영승계절차를 개시했으며 약 3주간 상시 후보군에 대한 면밀한 심사를 통해 11월17일 롱리스트 후보자를 추천했다.


이후 평판조회와 면접 등의 평가 과정을 거쳐 12월1일 내부 2명, 외부 2명의 숏리스트 후보자를 추천했다. 외부후보 2명을 포함한 4명의 후보자 전원을 대상으로 경영계획 발표 및 임추위원 심층면접, 복수의 외부전문가 면접 등 다양한 평가, 검증 과정을 약 한 달간 진행했다고 설명했다.


최종 후보로 추천된 임종룡 회장은 내년 3월 예정된 정기주주총회에서 승인이 이뤄지면 임기 3년의 차기 회장으로 취임하게 된다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

