전남도, 노지 스마트농업 육성지구 사업 대상자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 1월16일까지 전국 5곳 선정

기반 조성 등 지구당 95억 지원

노지채소 스마트 물관리 장치. 전남도 제공

AD

전라남도는 농림축산식품부가 2026년 신규사업으로 추진하는 '노지 스마트농업 육성지구 사업' 공모에 참여할 사업 대상자를 2026년 1월 16일까지 모집한다고 밝혔다.

'2026년 노지 스마트농업 육성지구 사업'은 전체 경지면적의 96%를 차지하는 노지 농업의 구조적 문제인 기상재해, 고령화, 반복적 생산비 상승 등을 해결하기 위해 스마트 관수·병해충 예찰·데이터 기반 영농 등 첨단 기술을 대규모 주산지에 도입하는 국가 전략사업이다.

사업에 선정되면 2026부터 2028년까지 3개년에 걸쳐 전국에 5개 지구, 지구당 95억 원(솔루션 보급 76억·기반조성 16억·기술 역량 강화 3억)을 지원한다.

사업을 바라는 시군에서는 품목별 500㏊ 이상의 사업 부지를 확보해 스마트농업 육성지구 지정계획을 수립하고, 생산자단체 및 솔루션 기업과 함께 컨소시엄을 구성해 작성한 공모신청서를 전남도에 제출해야 한다.

전남도는 외부 전문가 평가위원회를 구성해 시군에서 제출한 공모신청서와 기본계획서에 대해 입지 여건과 현장 문제를 해결할 솔루션의 적용 가능성, 보유시설과의 연계성 등을 종합적으로 검토해 적합 후보지 2개소를 농림축산식품부에 추천할 계획이다.

추천된 후보지는 농림축산식품부에서 서류 및 현장평가(2026년 2월께)를 거쳐 3월 말 최종 사업지로 확정될 예정이다.

최종 선정 사업자는 AI 기반 병해충 예찰·정밀 관수·스마트 장비 도입으로 생산 안정성 확보는 물론 자동화·기계화로 작업 부담 감소 등 농촌경제에 다양하고 유익한 파급효과가 기대된다.

유덕규 전남도 식량원예과장은 "노지 스마트농업은 기후 위기 시대 농업의 생존전략이자 전남 농업의 미래 성장동력"이라며 "전남의 강점인 대규모 주산지를 기반으로 전남을 전국 최고의 스마트농업 혁신지로 만들겠다"고 강조했다.





AD

전남도는 총 1,150억 원 규모의 국가 농업 인공지능 전환(AX) 3대 핵심 인프라(농업AX글로벌 비즈니스센터 450억 원·농업 AX실증센터 400억 원·AI기반 생육지원 데이터센터 300억 원)가 2026년 정부예산에 반영되면서 무안 일원에 스마트농업 혁신 기반을 2030년까지 구축할 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>