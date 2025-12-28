"이코노미석에서도 숙면 가능" 챌린지 유행에…전문가들 "절대 금물"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“이코노미석에서도 숙면 가능”…유행 확산

전문가들 “폐색전증 이어질 수 있어” 경고

해외에서 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 비행기 이코노미석에서 몸을 웅크린 채 잠을 자는 이른바 '기내 수면 챌린지'가 확산하고 있다. 그러나 전문가들은 건강을 해칠 수 있을 뿐 아니라 항공 안전 규정에도 어긋난다며 주의를 당부하고 있다.

26일(현지시간) 폭스뉴스 등 외신은 최근 틱톡과 인스타그램에 이같은 영상이 잇따라 올라오고 있다고 보도했다.

이는 비행기 좌석에 앉아 무릎을 가슴 쪽으로 끌어올린 뒤, 안전벨트를 두 다리에 감아 몸을 고정한 채 잠을 청하는 모습이다. 일부 이용자들은 이 자세가 "침대에서 웅크리고 자는 느낌을 재현해 수면의 질이 높아진다"고 주장하며 숙면 비법이라고 소개했다.

해당 영상들은 수백만회 이상의 조회수를 기록하며 빠르게 퍼졌고, 장거리 비행이 잦은 여행객들 사이에서 "좁은 이코노미석에서도 편하게 잘 수 있다"는 반응이 이어졌다. 인플루언서뿐 아니라 일반 승객들까지 이 자세를 따라 하는 모습이 공유되며 일종의 챌린지로 자리 잡는 분위기다.

비행기 이코노미석에서 몸을 웅크린 채 잠을 자는 '기내 수면 챌린지'를 소개하는 게시물들. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

그러나 의료진과 항공 안전 전문가들의 평가는 엇갈린다. 장시간 다리를 접은 채 웅크린 자세를 유지할 경우 하체 혈액순환이 원활하지 않아 심부정맥혈전증, 이른바 '이코노미 클래스 증후군' 위험이 커질 수 있다는 것이다. 혈전이 폐로 이동하면 생명을 위협하는 폐색전증으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.

정신과 전문의 캐럴 리버먼 박사는 폭스뉴스 인터뷰에서 "다리를 극도로 긴장시키고 뒤틀린 상태로 만드는 매우 위험한 유행"이라며 "혈전이 생기기 쉬운 환경을 스스로 만드는 셈"이라고 지적했다. 다리가 복부를 압박해 소화 기능이 떨어지거나 심혈관계에 부담을 줘 부정맥을 유발할 수 있다는 경고도 나왔다.

안전 문제도 도마 위에 올랐다. 사라 넬슨 미국 승무원 노조위원장은 "안전벨트는 반드시 허리 아래에 낮고 단단하게 착용해야 하며, 이는 선택이 아닌 규정"이라고 강조했다. 그는 "승무원의 안전 지시를 따르지 않을 경우 최대 3만5000달러(약 5000만원)의 벌금이 부과될 수 있다"고 경고했다.





전직 승무원 재클린 휘트모어 역시 "이 자세는 기내 예절에도 어긋날 수 있다"며 "부득이하게 웅크린 자세를 취하더라도 주변 승객에게 불편을 주지 않도록 주의해야 한다"고 조언했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

