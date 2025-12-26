LG엔솔, 포드 이어 美 FBPS와 3조9000억 계약해지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

FBPS 사업철수…포드 포함해 총 13.5조

"투자 손실 없어…수요처 발굴 기회"

LG에너지솔루션이 미국 배터리팩 제조사 FBPS(Freudenberg Battery Power System)와 3조9000억원 규모의 계약을 해지한다.

LG에너지솔루션은 26일 FBPS의 배터리 사업 철수로 지난해 4월 체결한 전기차 배터리 모듈 공급 계약을 상호 협의를 통해 해지한다고 공시했다.

해지 금액은 공시일 환율 기준 3조9217억원으로, 지난해 4월부터 2031년 말까지 전체 계약액(27억9500만달러·약 4조400억원) 중 이미 이행된 물량(1억1000만달러·약 1600억원)을 제외한 잔여분이다.

최종 금액은 추후 실사 및 환율에 따라 변동될 수 있다고 회사 측은 설명했다.

FBPS는 독일 프로이덴베르크 그룹을 모기업으로 둔 회사로, 미국 미시간주 미들랜드에 팩 조립을 위한 기가 팩토리를 운영하고 있다.

계약 당시 LG에너지솔루션의 배터리 모듈을 공급받아 팩으로 조립한 뒤 대형 버스, 전기 트럭 등 북미 주요 상용차 업체에 판매한다는 계획을 밝혔으나, 최근 배터리 사업 철수를 검토하고 있다는 보도가 나왔다.

LG에너지솔루션은 지난 17일에도 미국 완성차업체 포드와 2027년부터 2032년까지 9조6000억원 규모의 전기차 배터리 셀·모듈 공급 계약을 해지한다고 공시한 바 있다.

앞서 해지한 포드와 계약까지 합하면 일주일여 만에 13조5000억원에 달하는 계약이 해지된 것이다. LG에너지솔루션의 작년 매출 25조6200억원의 절반이 넘는 규모다.

다만, LG에너지솔루션은 수주 잔고 감소에도 불구하고 재무적 타격은 제한적일 것이라고 밝혔다.





LG에너지솔루션은 "전용 설비 투자나 맞춤형 연구개발(R&D) 비용이 투입되지 않았기 때문에 계약 해지에 따른 투자 손실이나 추가 비용 발생은 없다"며 "불확실한 고객사를 정리하고 더 탄탄한 수요처를 발굴해 나갈 기회로 삼을 것"이라고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

