본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[인사]경찰청

입력2025.12.26 10:54

수정2025.12.26 10:57

언어변환 뉴스듣기

◇ 총경 전보


지금 뜨는 뉴스

AD

▲ 경찰청 감사담당관 이은애 ▲ 경찰청 감찰담당관 정현철 ▲ 경찰청 혁신기획조정담당관 최인규 ▲ 경찰청 자치경찰기획팀장 이동규 ▲ 경찰청 자치경찰운영팀장 박정훈 ▲ 경찰청 교육정책담당관 정한규 ▲ 경찰청 교육운영담당 이정민 ▲ 경찰청 복지정책담당관 강은미 ▲ 경찰청 과학기술개발진흥과장 김인병 ▲ 경찰청 상황팀장 심명섭 ▲ 경찰청 상황팀장 공경현 ▲ 경찰청 청소년보호과장 심보영 ▲ 경찰청 대테러위기관리과장 김승혁 ▲ 경찰청 경호과장 이원일 ▲ 경찰청 항공과장 류재혁 ▲ 경찰청 치안정보상황과장 양승호 ▲ 경찰청 치안정보분석과장 신동곤 ▲ 경찰청 치안정보협력과장 정문석 ▲ 경찰청 수사인권담당관 조창배 ▲ 경찰청 반부패·공공범죄수사과장 안찬수 ▲ 경찰청 범죄정보과장 김종필 ▲ 경찰청 사이버범죄수사과장 이기범 ▲ 경찰청 사이버테러대응과장 이진우 ▲ 경찰청 디지털포렌식센터장 이동훈 ▲ 경찰청 전기통신금융사기통합대응단 신고대응센터장 박재흥 ▲ 경찰청 전기통신금융사기통합대응단 데이터분석담당관 안동현 ▲ 경찰청 강력범죄수사과장 김근만 ▲ 경찰청 마약조직범죄수사과장 오창한 ▲ 경찰청 과학수사과장 이강석 ▲ 경찰청 안보기획관리과장 염진환 ▲ 경찰청 안보수사지휘과장 윤정근 ▲ 경찰청 안보수사1과장 김우석 ▲ 경찰청 안보수사2과장 신의철 ▲ 경찰대학 운영지원과장 박철균 ▲ 경찰대학 학사교육과장 안창익 ▲ 경찰대학 관리자교육계장 조영욱 ▲ 경찰인재개발원 운영지원과장 박희동 ▲ 경찰인재개발원 교무과장 김진성 ▲ 경찰인재개발원 교육행정센터장 심혜은 ▲ 중앙경찰학교 운영지원과장 송태훈 ▲ 중앙경찰학교 교무과장 김선섭 ▲ 중앙경찰학교 교무기획계장 임성식 ▲ 경찰수사연수원 운영지원과장 박인구 ▲ 경찰수사연수원 교무과장 김영호 ▲ 국립과학수사연구원 행정지원과장 이기호 ▲ 서울경찰청 홍보담당관 박주혁 ▲ 서울경찰청 청문감사인권담당관 서기용 ▲ 서울경찰청 경무기획과장 조미연 ▲ 서울경찰청 인사교육과장 이석 ▲ 서울경찰청 정보화장비과장 최찬호 ▲ 서울경찰청 경비과장 김운상 ▲ 서울경찰청 위기관리경호과장 이병철 ▲ 서울경찰청 치안정보분석과장 우상진 ▲ 서울경찰청 치안정보상황과장 유재용 ▲ 서울경찰청 수사과장 홍승우 ▲ 서울경찰청 형사과장 오지형 ▲ 서울경찰청 사이버수사과장 이성일 ▲ 서울경찰청 반부패수사대장 정환수 ▲ 서울경찰청 공공범죄수사대장 박삼현 ▲ 서울경찰청 금융범죄수사대장 강일구 ▲ 서울경찰청 금융범죄수사대 피싱사기수사1계장 김현수 ▲ 서울경찰청 안보수사1과장 임욱성 ▲ 서울경찰청 안보수사2과장 강태영 ▲ 서울경찰청 범죄예방대응과 기동순찰1대장 황순평 ▲ 서울특별시 자치경찰위원회 이용욱 ▲ 서울경찰청 지하철경찰대장 김경운 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실장 김평일 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 우상욱 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김경규 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이상엽 ▲ 서울경찰청 여성안전과장 김상희 ▲ 서울경찰청 청소년보호과장 이선래 ▲ 서울경찰청 교통관리과장 유미숙 ▲ 서울경찰청 101경비단 부단장 최대중 ▲ 서울경찰청 22경찰경호대장 최대근 ▲ 서울경찰청 제1기동대장 장정진 ▲ 서울경찰청 제2기동대장 이현준 ▲ 서울경찰청 제4기동대장 곽병일 ▲ 서울경찰청 제5기동대장 김동수 ▲ 서울경찰청 제6기동대장 김창영 ▲ 서울경찰청 제7기동대장 윤상현 ▲ 서울경찰청 국회경비대장 유토연 ▲ 서울경찰청 경찰특공대장 최영기 ▲ 서울경찰청 202경비대장 정덕진 ▲ 서울 강서경찰서 범죄예방대응과장 최종윤 ▲ 서울 중부서장 김산호 ▲ 서울 종로서장 이철희 ▲ 서울 성북서장 김정완 ▲ 서울 마포서장 이준호 ▲ 서울 영등포서장 김철수 ▲ 서울 성동서장 권미예 ▲ 서울 동작서장 이병진 ▲ 서울 광진서장 오성훈 ▲ 서울 강북서장 김태현 ▲ 서울 금천서장 백혜경 ▲ 서울 중랑서장 강경한 ▲ 서울 강남서장 주승은 ▲ 서울 관악서장 구은영 ▲ 서울 구로서장 하지원 ▲ 서울 서초서장 주진화 ▲ 서울 양천서장 홍석원 ▲ 서울 노원서장 길우근 ▲ 서울 은평서장 김현환 ▲ 서울 도봉서장 윤창기 ▲ 부산경찰청 청문감사인권담당관 오경용 ▲ 부산경찰청 정보화장비과장 성백섭 ▲ 부산경찰청 수사심의계장 윤종도 ▲ 부산경찰청 형사과장 반진석 ▲ 부산경찰청 사이버수사과장 이병학 ▲ 부산경찰청 과학수사과장 서호갑 ▲ 부산경찰청 반부패·경제범죄수사대장 김정진 ▲ 부산경찰청 안보수사과장 김동현 ▲ 부산경찰청 범죄예방대응과장 손영혁 ▲ 부산경찰청 범죄예방계장 하원윤 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실장 탁차돌 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 박동석 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김진우 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정병원 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정필수 ▲ 부산경찰청 교통과장 강연구 ▲ 부산 중부서장 김영호 ▲ 부산 동부서장 김명만 ▲ 부산 부산진서장 안현동 ▲ 부산 사하서장 박정덕 ▲ 부산 연제서장 이성철 ▲ 대구경찰청 경비과장 김기대 ▲ 대구경찰청 형사과장 신동연 ▲ 대구경찰청 형사기동대장 방경배 ▲ 대구경찰청 범죄예방계장 채희창 ▲ 대구경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이종섭 ▲ 대구경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김덕환 ▲ 대구경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 노동진 ▲ 대구경찰청 여성청소년과장 변인수 ▲ 대구경찰청 교통과장 이희석 ▲ 대구광역시 자치경찰위원회 이창우 ▲ 대구 동부서장 박규남 ▲ 대구 서부서장 이승목 ▲ 대구 북부서장 이규종 ▲ 대구 성서서장 권창현 ▲ 대구 달서서장 채승기 ▲ 대구 강북서장 정현욱 ▲ 인천경찰청 정보화장비과장 김경환 ▲ 인천경찰청 치안정보과장 김규행 ▲ 인천경찰청 수사과장 양수진 ▲ 인천경찰청 사이버수사과장 양승현 ▲ 인천경찰청 과학수사과장 임상현 ▲ 인천경찰청 반부패·경제범죄수사대장 양동재 ▲ 인천경찰청 안보수사과장 강헌수 ▲ 인천경찰청 범죄예방계장 선승석 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실장 최복락 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 심창진 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 윤주철 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정상근 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김상득 ▲ 인천경찰청 교통과장 류창선 ▲ 인천 중부서장 김희종 ▲ 인천 부평서장 김정란 ▲ 인천 서부서장 이임걸 ▲ 인천 계양서장 박제혁 ▲ 광주경찰청 홍보담당관 윤주현 ▲ 광주경찰청 청문감사인권담당관 이충섭 ▲ 광주경찰청 경무기획정보화장비과장 김영록 ▲ 광주경찰청 경비과장 박태준 ▲ 광주경찰청 치안정보과장 장승명 ▲ 광주경찰청 형사기동대장 전병현 ▲ 광주경찰청 안보수사과장 장진영 ▲ 광주경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김태형 ▲ 광주경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 임진영 ▲ 광주경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 최병윤 ▲ 광주 북부서장 양백승 ▲ 대전경찰청 경무기획정보화장비과장 송재준 ▲ 대전경찰청 경비과장 김재철 ▲ 대전경찰청 치안정보과장 김종범 ▲ 대전경찰청 형사과장 유동하 ▲ 대전경찰청 사이버수사과장 육종명 ▲ 대전경찰청 안보수사과장 김선영 ▲ 대전경찰청 범죄예방대응과장 황세영 ▲ 대전경찰청 범죄예방계장 한태동 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실장 강부희 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김범수 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김민섭 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김상기 ▲ 대전경찰청 교통과장 백기동 ▲ 대전 중부서장 김경태 ▲ 대전 서부서장 김성백 ▲ 대전 둔산서장 김효수 ▲ 대전 유성서장 이영도 ▲ 울산경찰청 청문감사인권담당관 박진효 ▲ 울산경찰청 경비과장 김경수 ▲ 울산경찰청 치안정보과장 박병관 ▲ 울산경찰청 수사과장 진상도 ▲ 울산경찰청 형사과장 황덕구 ▲ 울산경찰청 안보수사과장 박준경 ▲ 울산경찰청 범죄예방계장 박주성 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실장 유병조 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김현식 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 박지성 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이철민 ▲ 울산경찰청 여성청소년과장 지지환 ▲ 울산경찰청 교통과장 김대원 ▲ 울산광역시 자치경찰위원회 김현진 ▲ 울산 중부서장 이철수 ▲ 울산 북부서장 최문태 ▲ 울산 울주서장 김태우 ▲ 세종경찰청 경무기획과장 송승현 ▲ 세종경찰청 공공안전과장 이완수 ▲ 세종경찰청 기동대장 이준호 ▲ 세종 남부서장 김영대 ▲ 경기남부경찰청 홍보담당관 박충근 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과장 정영오 ▲ 경기남부경찰청 경무계장 박동석 ▲ 경기남부경찰청 경비과장 조원효 ▲ 경기남부경찰청 치안정보과장 김성준 ▲ 경기남부경찰청 수사과장 노동열 ▲ 경기남부경찰청 수사심의계장 조대희 ▲ 경기남부경찰청 사이버수사과장 이승명 ▲ 경기남부경찰청 과학수사과장 서동현 ▲ 경기남부경찰청 마약범죄수사대장 이재환 ▲ 경기남부경찰청 범죄예방계장 김정옥 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실장 박성수 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 백현석 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 최성락 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 홍성무 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 임동호 ▲ 경기남부경찰청 청소년보호과장 임준영 ▲ 경기남부경찰청 기동대장 이정수 ▲ 경기남부 부천원미경찰서 범죄예방대응과장 양동혁 ▲ 경기남부 안양동안서장 김신조 ▲ 경기남부 군포서장 허성희 ▲ 경기남부 성남수정서장 김상율 ▲ 경기남부 부천소사서장 박경렬 ▲ 경기남부 광명서장 이두호 ▲ 경기남부 안산단원서장 이영찬 ▲ 경기남부 시흥서장 임창락 ▲ 경기남부 오산서장 오동근 ▲ 경기남부 화성서부서장 최현아 ▲ 경기남부 화성동탄서장 이태욱 ▲ 경기남부 광주서장 이동권 ▲ 경기남부 김포서장 홍용연 ▲ 경기남부 의왕서장 조광현 ▲ 경기남부 이천서장 박덕순 ▲ 경기남부 안성서장 이현중 ▲ 경기남부 여주서장 이창열 ▲ 경기북부경찰청 홍보담당관 백두용 ▲ 경기북부경찰청 청문감사인권담당관 민경훈 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과장 김진수 ▲ 경기북부경찰청 치안정보과장 강찬구 ▲ 경기북부경찰청 사이버수사과장 변민선 ▲ 경기북부경찰청 안보수사과장 박동주 ▲ 경기북부경찰청 범죄예방대응과장 방유진 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실장 박재영 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 한지수 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 곽동주 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 서상혁 ▲ 경기북부경찰청 여성청소년과장 김광철 ▲ 경기북부경찰청 교통과장 이길우 ▲ 경기북부 의정부서장 신기선 ▲ 경기북부 고양서장 박범정 ▲ 경기북부 일산동부서장 신광수 ▲ 경기북부 일산서부서장 강기택 ▲ 경기북부 남양주남부서장 조은순 ▲ 경기북부 파주서장 장성원 ▲ 경기북부 양주서장 김종재 ▲ 경기북부 구리서장 박수영 ▲ 경기북부 가평서장 허행일 ▲ 강원경찰청 청문감사인권담당관 손창권 ▲ 강원경찰청 수사과장 윤태영 ▲ 강원경찰청 형사과장 이정섭 ▲ 강원경찰청 형사기동대장 정석화 ▲ 강원경찰청 안보수사과장 이경민 ▲ 강원경찰청 범죄예방대응과장 박승훈 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실장 박주현 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 양운모 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 천현길 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김기범 ▲ 강원경찰청 여성청소년과장 김태경 ▲ 강원 강릉서장 변상범 ▲ 강원 동해서장 서경민 ▲ 강원 태백서장 채수일 ▲ 강원 속초서장 최희운 ▲ 강원 삼척서장 전석준 ▲ 강원 정선서장 이진호 ▲ 강원 횡성서장 장은석 ▲ 강원 고성서장 남우철 ▲ 충북경찰청 홍보담당관 신동일 ▲ 충북경찰청 경무기획정보화장비과장 오용래 ▲ 충북경찰청 치안정보과장 변재철 ▲ 충북경찰청 수사과장 목성수 ▲ 충북경찰청 형사기동대장 이두한 ▲ 충북경찰청 범죄예방대응과장 박기성 ▲ 충북경찰청 범죄예방계장 권현정 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실장 조성수 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이병노 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 안형배 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 송해영 ▲ 충북경찰청 여성청소년과장 허태규 ▲ 충청북도 자치경찰위원회 이용두 ▲ 충북 청주상당서장 전귀성 ▲ 충북 청주청원서장 윤치원 ▲ 충북 제천서장 박희규 ▲ 충북 단양서장 권효섭 ▲ 충북 옥천서장 이동기 ▲ 충남경찰청 경비과장 김용원 ▲ 충남경찰청 수사과장 노은초 ▲ 충남경찰청 형사과장 안용식 ▲ 충남경찰청 사이버수사과장 정재일 ▲ 충남경찰청 안보수사과장 임영인 ▲ 충남경찰청 범죄예방대응과장 이종길 ▲ 충남경찰청 범죄예방계장 나기윤 ▲ 충남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정기영 ▲ 충남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김도식 ▲ 충남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 신성훈 ▲ 충남경찰청 교통과장 함윤석 ▲ 충청남도 자치경찰위원회 최인규 ▲ 충남 천안동남서장 이민수 ▲ 충남 서산서장 윤동환 ▲ 충남 아산서장 김홍태 ▲ 충남 논산서장 여상봉 ▲ 충남 공주서장 노형섭 ▲ 충남 홍성서장 양명희 ▲ 전북경찰청 홍보담당관 이상훈 ▲ 전북경찰청 경무기획정보화장비과장 손광혁 ▲ 전북경찰청 경비과장 채정수 ▲ 전북경찰청 치안정보과장 주현식 ▲ 전북경찰청 형사과장 강경남 ▲ 전북경찰청 사이버수사과장 신동현 ▲ 전북경찰청 형사기동대장 권현주 ▲ 전북경찰청 안보수사과장 이후신 ▲ 전북경찰청 범죄예방대응과장 배상진 ▲ 전북경찰청 범죄예방계장 최영신 ▲ 전북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김인철 ▲ 전북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 주정재 ▲ 전북경찰청 여성청소년과장 권미자 ▲ 전북경찰청 교통과장 양정환 ▲ 전북 전주덕진서장 조영일 ▲ 전북 군산서장 임정빈 ▲ 전북 익산서장 정창훈 ▲ 전북 남원서장 문영상 ▲ 전북 고창서장 태기준 ▲ 전북 무주서장 김은희 ▲ 전남경찰청 홍보담당관 이재성 ▲ 전남경찰청 청문감사인권담당관 정재봉 ▲ 전남경찰청 치안정보과장 송기주 ▲ 전남경찰청 수사과장 김효진 ▲ 전남경찰청 형사기동대장 강은석 ▲ 전남경찰청 안보수사과장 고은경 ▲ 전남경찰청 범죄예방대응과장 공정원 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실장 안형주 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 문대열 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 서현우 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 양광희 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 박인신 ▲ 전남경찰청 여성청소년과장 박흥원 ▲ 전라남도 자치경찰위원회 이석현 ▲ 전남 여수서장 장원석 ▲ 전남 광양서장 김희중 ▲ 전남 고흥서장 안민탁 ▲ 전남 해남서장 박미영 ▲ 전남 무안서장 최영수 ▲ 전남 장흥서장 김경호 ▲ 전남 보성서장 신완수 ▲ 전남 영광서장 김종신 ▲ 전남 화순서장 양신철 ▲ 전남 영암서장 박웅 ▲ 전남 장성서장 박동성 ▲ 전남 강진서장 박현규 ▲ 전남 완도서장 이범형 ▲ 전남 진도서장 황동석 ▲ 전남 구례서장 정덕교 ▲ 전남 신안서장 노광일 ▲ 경북경찰청 청문감사인권담당관 정관호 ▲ 경북경찰청 형사과장 장호식 ▲ 경북경찰청 사이버수사과장 오기덕 ▲ 경북경찰청 범죄예방대응과장 신홍철 ▲ 경북경찰청 범죄예방계장 장영식 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실장 금주현 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정해영 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김도한 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정명진 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김대웅 ▲ 경북경찰청 여성청소년과장 이동석 ▲ 경북 포항북부서장 박신종 ▲ 경북 김천서장 권윤섭 ▲ 경북 영주서장 최진육 ▲ 경북 상주서장 최성열 ▲ 경북 문경서장 이규봉 ▲ 경북 청도서장 김순태 ▲ 경북 영덕서장 박종범 ▲ 경북 예천서장 김상식 ▲ 경북 성주서장 김대정 ▲ 경북 영양서장 이준영 ▲ 경북 울릉서장 윤영준 ▲ 경남경찰청 청문감사인권담당관 진훈현 ▲ 경남경찰청 경무기획정보화장비과장 우문영 ▲ 경남경찰청 경비과장 정재훈 ▲ 경남경찰청 치안정보과장 윤형철 ▲ 경남경찰청 수사과장 국중용 ▲ 경남경찰청 반부패·경제범죄수사대장 김상호 ▲ 경남경찰청 안보수사과장 김성철 ▲ 경남경찰청 범죄예방대응과장 이일상 ▲ 경남경찰청 범죄예방계장 박종현 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 심태환 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김학진 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 하준영 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 우동석 ▲ 경남경찰청 여성청소년과장 채경덕 ▲ 경상남도 자치경찰위원회 정운식 ▲ 경남 창원서부서장 이병태 ▲ 경남 마산동부서장 도원칠 ▲ 경남 진주서장 강오생 ▲ 경남 사천서장 황진홍 ▲ 경남 거제서장 안해원 ▲ 경남 밀양서장 박용문 ▲ 경남 양산서장 김종규 ▲ 경남 합천서장 김해출 ▲ 경남 창녕서장 전상엽 ▲ 경남 하동서장 허양선 ▲ 경남 남해서장 정미경 ▲ 경남 산청서장 최준영 ▲ 경남 함안서장 엄정운 ▲ 제주경찰청 홍보담당관 김완기 ▲ 제주경찰청 청문감사인권담당관 이지현 ▲ 제주경찰청 경무기획정보화장비과장 서성목 ▲ 제주특별자치도 자치경찰위원회 강동휘 ▲ 제주경찰청 치안정보과장 오태욱 ▲ 제주경찰청 안보수사과장 문영근 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과장 배기환 ▲ 제주경찰청 범죄예방계장 서정섭 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과 상황팀장 박민숙 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과 상황팀장 문진영 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과 상황팀장 김학영 ▲ 제주경찰청 여성청소년과장 이광재 ▲ 제주경찰청 해안경비단장 박상년 ▲ 제주 동부서장 권용석 ▲ 울산경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 엄홍수 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 정성일 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 시진곤 ▲ 대구경찰청 치안지도관 김시동 ▲ 경기북부경찰청 치안지도관 이양호 ▲ 서울경찰청 경무기획과(대기) 김희빈 ▲ 서울경찰청 경무기획과(대기) 김영섭 ▲ 부산경찰청 경무기획과(대기) 김태경 ▲ 대구경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 박봉수 ▲ 대구경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 오완석 ▲ 인천경찰청 경무기획과(대기) 김봉운 ▲ 인천경찰청 경무기획과(대기) 박시준 ▲ 광주경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김용관 ▲ 대전경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 안태정 ▲ 대전경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 길재식 ▲ 세종경찰청 경무기획과(대기) 황석헌 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 구자면 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 김병록 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 빈준규 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 박영수 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 이재홍 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 이창영 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 최진태 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 송호송 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 오미애 ▲ 강원경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 박경서 ▲ 강원경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김진환 ▲ 전북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김현익 ▲ 전북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 한도연 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 이을신 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 문병훈 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 박규석 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김말수 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김기태 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김원범 ▲ 경남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 진영철 ▲ 경남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 제옥봉




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
AI 전쟁터, 52시간에 갇히다
  • 25.12.2606:30
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2506:30
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2206:30
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2107:00
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행중인 주52시간 근무제

  • 25.12.2006:30
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주52시간 근무제

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.2411:00
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중

    대한민국 국민 10만명당 무연고 사망자 수는 평균 10.19명인 것으로 집계됐다. 이는 2021년의 4.15명보다 두 배 이상 늘어난 것이다. 특히 부산과 서울 등에서 무연고 사망자 수가 많았다. 24일 아시아경제가 전수조사를 통해 집계한 무연고 지수에 따르면, 전국 평균 무연고 지수는 2021년(4.15)보다 크게 높아진 10.19로 나타났다. 무연고 지수는 10만명당 무연고 사망자 수를 계산한 수치다. 이렇게 산출된 무연고 지수가 10을

  • 25.12.2411:00
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'

    지난달 27일 부산 중구 영주동의 한 버스정류장에서 만난 정재남씨(86). 이웃 주민과 함께 담소를 나누던 정씨는 근처에 연고 없이 혼자 사는 사람이 있냐는 질문에 "여기 계단 내려가면 아흔 넘은 할머니 한 명이 있는데, 아플 때마다 죽겠다고 전화가 와서 거절하기도 뭐하고 가끔 들여다보고 있다"며 "그래도 평일엔 요양보호사란 사람이 와서 밥도 챙겨주는 것 같다"고 했다. 그러면서 "그 할머니 아들은 어릴 때 죽었고, 일본

  • 25.12.2411:00
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다

    "고시원 총무로 일하면서 홀로 외롭게 떠나가는 이들을 너무 많이 봤습니다." 지난달 27일 부산 동구 범일동에서 만난 박상문씨(57)는 사전 장례주관자 지정 사업에 참여한 사연을 담담하게 설명했다. 사전 장례주관자 지정 사업은 무연고자 등이 생전에 자신의 장례를 맡길 사람이나 단체를 미리 지정하는 제도다. 사후에 발생할 수 있는 행정적 혼란을 막고 고인이 존엄하게 생을 마감할 수 있도록 돕기 위해서다. 박씨는 올해 6

  • 25.12.2311:00
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다

    지난달 5일 오전 강원도 원주의료원 장례식장은 상주와 조문객들로 분주한 모습이었다. 그런데 가장 작은 빈소인 5호실은 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 이곳에는 고(故) 권모씨의 빈소가 영정사진도 없이 차려져 있었다. 조문객은 아무도 찾아오지 않았다. 빈소 옆 식당에도 불은 꺼져 있었다. 기자는 비어있던 제사용 향로에 첫 번째 향을 피운 뒤 권씨를 조문했다. 빈소 앞 의자에 앉아 기다리기를 30분, 지역 봉사단체 회원 3명이

  • 25.12.2311:00
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답

    최근 약 5년간 발생한 무연고 사망자 10명 중 3명은 연고자가 있음에도 시신 인수를 거부당한 것으로 나타났다. 23일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 무연고 사망자를 전수조사한 결과에 따르면, 경찰이나 지자체에서 연고자에게 연락했으나 무응답 또는 시신 인수 거부·기피로 무연고자가 된 사망자는 시신 위임자가 확인되는 2만1896명 중 7336명(33.5%)이었다. 무연고 사망자는 가족 등 연고자가 아예

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기