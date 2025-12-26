스타벅스, 29CM서 새해 기획 굿즈 단독 출시…"2030세대 공략"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'붉은 말의 해' 기념 텀블러·머그·키체인 구매시 혜택 제공

패션 플랫폼 즐기는 2030 고객 취향과 트렌드 담아

스타벅스는 오는 29일 온라인 편집숍인 29CM에 스타벅스 브랜드관을 열고 신년 기획 굿즈를 29CM에서 단독으로 첫 출시한다고 26일 밝혔다.

스타벅스는 패션 플랫폼을 즐겨 찾는 20·30세대 고객의 취향과 트렌드에 맞춘 다양한 라이프스타일 상품을 선보이는 동시에 브랜드 경험을 강화할 수 있는 접점을 지속 확대해 나갈 예정이다. 올해 들어 W컨셉·무신사에 이은 세 번째 패션 플랫폼 진출이다.

스타벅스는 이번 신규 플랫폼 진출을 기념해 오는 29일 오전 10시부터 내년 1월 4일까지 29CM에서 신년 기획 굿즈를 처음 공개하는 단독 기획전을 개최한다. 기획전을 통해 새해 붉은 말의 해를 상징하는 셰틀랜드 포니를 주제로 디자인한 머그잔·텀블러·인형·키체인 등 해피 포니 팜 굿즈 9종을 스타벅스 온라인 스토어 중 29CM에서 선공개한다. 해당 신년 굿즈는 매년 십이간지를 주제로 소개되는 스타벅스 글로벌 공통 상품으로 전 세계 최초로 한국에서 가장 먼저 공개되며, 국내에서는 온라인 판매 전용으로만 출시된다.

베이비포니 데미 머그잔 89mL는 셰틀랜드 포니가 정교하게 디자인된 작은 사이즈의 먹으러그로 장식용 오브제나 액세서리 등을 담는 다양한 용도로도 활용할 수 있다. 또 가방이나 파우치 등에 나만의 스타일을 완성할 수 있는 패션 아이템으로 출시한 베이비포니 베어리스타 키체인을 비롯해 사용 용도에 맞춰 선택할 수 있는 다양한 용량의 텀블러와 콜드컵도 함께 출시한다.

스타벅스는 단독 선출시를 기념해 해피 포니 팜 굿즈 단품 구매 시 5% 할인, 세트 구매 시 10% 할인 등의 혜택을 제공한다. 또한, 해피 포니 팜 상품을 구매하는 모든 고객에게 해피 포니 팜 상품 1개당 스타벅스 에코 텀블러 쿠폰 1장씩을 추가 증정한다.





아울러 다음 달 4일까지 스타벅스 브랜드관 상품을 구매한 모든 고객에게 주문당 1개의 레드리본 리유저블백을 증정하고 스타벅스 브랜드관을 방문하면 다음 달 4일까지 29CM에서 사용할 수 있는 스타벅스 브랜드관 전용 5% 할인 쿠폰을 다운로드받을 수 있다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

