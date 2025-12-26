한투운용, 'ACE Fn5G플러스' 종목명 변경

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 국내 기술주에 투자하는 ACE Fn5G플러스 상장지수펀드(ETF)의 종목명을 ACE 코리아AI테크핵심산업 ETF로 변경하고, 기초지수 산출 기준을 변경했다고 26일 밝혔다.

ACE 코리아AI테크핵심산업 ETF는 지난 2021년 4월 ACE Fn5G플러스 ETF로 상장한 상품이다. 네트워크 융복합 산업 전반에 투자하는 상품이다. 특장점을 드러내기 위해 상장 당시 해당 산업의 대표 키워드인 '5G'를 종목명에 넣었다.

변경 상장은 ETF 투자처에 대한 직관성을 높이기 위해 추진됐다. 편입 종목과의 통일성을 위해 기초지수명은 'FnGuide 5G플러스 지수'에서 'Fn 코리아AI테크핵심산업 지수'다. 종목명은 'ACE Fn5G플러스'에서 'ACE 코리아AI테크핵심산업'이 됐다.

편입 종목 구성에도 변화를 줬다. 기존에는 30종목까지 편입했지만, 변경 상장하며 편입 종목 수를 15종목으로 줄였다. 개별 종목의 비중 상한 또한 8%에서 20%까지 확대했다. 선별된 종목에 집중 투자할 수 있는 방법론을 채택했다.

종목 선정의 주요 지표 중 하나인 재무적 요건도 강화했다. 기존에는 종목선정일 기준 시가총액 2000억원 미만인 종목은 편입 종목에서 제외했지만, 지수 산출 기준을 변경하며 시가총액 기준을 5000억원으로 높였다. 포트폴리오에 포함되기 위해서는 이전 대비 높은 재무건정성을 충족해야 하는 셈이다.

개별 업종 편입비 상한선도 추가됐다. 기상장된 국내 반도체 ETF와의 차별성을 위한 장치로, ACE 코리아AI테크핵심산업 ETF의 반도체 업종 편입 비중은 15%로 제한된다.





남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "'5G'라는 키워드가 투자처를 대표하지 못한다고 판단해 투자 직관성을 높이고자 지수와 종목명을 바꿨다"며 "변경 상장 과정에서 평균 시가총액 기준을 높여 소형주 리스크를 축소했고, ACE 코리아AI테크핵심산업 ETF의 투자 성격을 명확히 하기 위해 편입 종목 수 및 편입 업종에 제한을 뒀다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

