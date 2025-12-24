경기도시·군의회의장협의회, ‘2025 의정활동 우수의원 시상식’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도시·군의회의장협의회(회장 김승호)는 24일 동두천시 시민회관 1층 공연장에서 '2025 경기도시·군의회 의정활동 우수의원 시상식'을 개최했다.

경기도시·군의회의장협의회(회장 김승호)가 24일 동두천시 시민회관 1층 공연장에서 '2025 경기도시·군의회 의정활동 우수의원 시상식'을 개최하고 있다. 경기도시·군의회의장협의회 제공

이번 시상식은 한 해 동안 주민과의 소통 강화, 지역 현안 해결, 책임 있는 의정활동을 통해 지방자치 발전에 기여한 시·군의회 의원들의 노고를 격려하고, 우수한 의정활동 사례를 공유하기 위해 마련됐다.

행사에는 경기도 각 시·군의회 의장단과 수상자, 의회 관계자들이 참석해 수상자들을 축하했다. 시상식에 앞서 진행된 동두천시립합창단의 축하공연은 품격 있는 무대를 통해 행사 분위기를 한층 더했다.

시상은 ▲주민참여소통 ▲지역현안해결 ▲의정활동 ▲공약실천 ▲지역경제활성화 ▲행정개선 ▲의정활동개선 ▲행정감사 ▲예산절감 ▲의정연구발전 ▲의정봉사 등 총 11개 분야로 진행됐으며, 각 분야별 수상자에게는 표창패가 수여됐다.

개최 시·군인 동두천시의회에서는 권영기 의원이 '대한민국지방의정봉사상'을 수상했으며, 김재수 의원이 '의정활동' 분야, 임현숙 의원이 '의정봉사' 분야에서 각각 수상의 영예를 안았다.

경기도시·군의회의장협의회장 김승호는 개회사에서 "지역 현장에서 도민의 삶과 직결된 의정활동을 성실히 수행해 온 의원 여러분의 노고에 깊이 감사드리며 이번 시상식이 경기도 시·군의회 간 협력과 소통을 더욱 공고히 하고, 지방의회의 역할과 책임을 재확인하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.





경기도시·군의회의장협의회는 이번 시상식을 계기로 도민과 함께하는 열린 의정, 책임 있는 지방의회 구현을 위한 노력을 지속해 나갈 계획이며, 시·군의회 간 정책 교류와 협력 사업을 통해 지방자치 발전을 선도해 나갈 방침이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

