제일헬스사이언스, '대학생 마케터 1기' 발대식

브랜드 콘텐츠 제작·홍보 기획 등 실무 경험 제공

제일헬스사이언스는 브랜드 '파스군'과 자사 캐릭터 '펭귄'을 활용한 콘텐츠 제작 및 홍보 기획 활동을 수행할 '제일헬스사이언스 대학생 마케터 1기' 발대식을 개최했다고 24일 밝혔다.

제일헬스사이언스가 '대학생 마케터 1기' 발대식을 갖고 기념사진을 촬영하고 있다. 제일헬스사이언스

이번 프로그램에는 총 12명의 대학생이 선발됐으며, 참가자들은 4개 팀으로 나눠 약 5주간 제일헬스사이언스의 대표 제품인 제일파프와 캐릭터 IP를 기반으로 한 홍보 전략 수립부터 콘텐츠 기획·제작·배포에 이르기까지 전 과정을 수행하게 된다.

제일헬스사이언스는 참여 대학생들을 대상으로 마케팅 실무 역량 강화를 위한 전문 강연을 제공하고, 활동 기간 동안 소정의 활동비를 지원할 예정이다. 프로그램 종료 후에는 참가자 전원에게 수료증이 수여되며, 우수 활동자에 대한 시상도 함께 진행된다.





제일헬스사이언스 마케팅부 유수진 PM은 "이번 대학생 마케터 프로그램은 젊은 세대의 참신한 아이디어와 SNS 중심의 커뮤니케이션 방식을 통해 제일헬스사이언스 제품의 경쟁력을 효과적으로 알리고, 브랜드 친밀도를 높이기 위해 기획됐다"며 "참가자들에게는 실질적인 마케팅 경험의 기회를, 회사에는 새로운 시각의 브랜드 홍보 전략을 도출할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

