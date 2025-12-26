당류 0g 편안한 소화…균형영양식 '메디웰'

매일유업, '메디웰 당솔브'

혈당관리 위한 균형영양식 3종

매일유업이 최근 출시한 '메디웰 당솔브 호두맛'은 혈당 관리가 필수적인 당뇨 환자를 위해 설계된 제품이다. 탄수화물 함량을 경쟁사 대비 대폭 낮춘 7g으로, 국내 출시된 유사 제품들 대비 약 67% 감소하여 설계했으며, 설탕 대신 알룰로오스를 사용해 당류 0g을 구현하면서도 건강하고 부드러운 단맛을 냈다.

특히 난소화성말토덱스트린과 구아검가수분해물의 이중 식이섬유 설계로 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있으며, 한 팩당 80kcal의 가벼운 열량에 단백질 11g을 담았다. 유당 0g의 락토프리와 저분자 단백질, MCT 오일을 적용해 소화가 예민한 사람들도 편안하게 섭취할 수 있다.

'메디웰 완전균형영양식 고단백'은 균형영양식 제품군 중 가장 높은 단백질 함량인 15g을 함유한 것이 특징이다. 탄수화물과 지방, 단백질의 3대 영양소와 25종의 비타민·미네랄을 한 팩에 담아 식사 대용이나 영양 보충용으로 적합하다. 달콤하고 고소한 밤맛을 구현했으며, 락토프리와 저분자 가수분해 단백질을 적용해 편안한 소화 흡수를 돕는다.





'메디웰 구수한 누룽지맛'은 소화 편의성과 완벽한 영양 균형에 집중한 제품으로, 유당이 없는 '유당 0g' 락토프리 제품이라 평소 유제품 섭취가 불편했던 사람도 편하게 먹을 수 있다. 또한 체내 흡수가 빠른 MCT유(중쇄지방산)와 소화 부담이 적은 저분자가수분해단백질을 사용하여 소화 기능이 저하된 노년층도 부담 없이 먹으며 영양을 보충할 수 있다. 국산 쌀을 사용한 누룽지 분말 원료로 구수한 누룽지 맛을 더했다. 이는 고령층이 자주 경험하는 소화 불편을 고려한 세심한 설계로 꾸준한 영양 섭취를 돕는다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

