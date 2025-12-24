춘천시 민생경제정책협의회, ‘금융지원·소비진작’ 주요 과제 이행 순항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춘천사랑상품권 발행 확대…민생경제 회복 뒷받침

특례보증·이차지원·공공일자리 등 협의회 논의 과제 이행

내년 소상공인 지원 강화·소비 진작에 정책 역량 집중

강원도 춘천시 민생경제정책협의회를 통해 추진한 소상공인과 중소기업 대상 금융 지원과 소비 촉진 정책이 현장에서 구체적인 성과로 나타나고 있다.

춘천시청 전경.

춘천시가 올해 다섯 차례 민생경제정책협의회를 개최하면서 논의된 주요 과제의 추진 경과와 성과를 점검한 결과 금융 지원 확대와 소비 진작을 중심으로 한 대부분의 과제가 계획대로 이행되고 있다고 평가했다.

시는 우선 올해 협의회 논의를 바탕으로 춘천사랑상품권 발행 규모를 기존 430억원에서 820억원으로 확대했다. 이 가운데 지류형은 110억 원, 모바일형은 710억원을 발행해 시민 이용 편의성과 지역 소비 활성화를 동시에 높였다.

중소기업과 소상공인의 금융 부담 완화를 위한 지원도 대폭 늘렸다. 중소기업 특례보증 규모를 30억원에서 75억원으로 확대해 247개 기업에 총 74억8300만원의 보증을 지원했다. 이와 함께 이차보전 융자 지원 규모를 200억원에서 500억원으로 늘려 895개 기업에 약 499억5000만원의 융자를 추진했다.

배달앱 '땡겨요' 가입 소상공인을 대상으로 한 신규 금융 지원도 진행 중이다. 춘천시는 신한은행, 강원신용보증재단과 협약을 맺고 육성자금 융자 40억원에 대한 이자를 지원하고 있다. 신한은행의 3억원 출연을 통해 추가 융자 재원도 마련했으며 현재까지 49명이 17억4000만원 규모의 융자를 지원받았다.

이와 함께 소상공인 대출금 특례보증 수수료 지원 사업도 성과를 냈다. 보증금의 0.8%, 최대 2년분을 지원하는 이 사업을 통해 총 98명을 대상으로 지원을 추진했으며, 공공일자리 사업 참여 인원도 기존 238명에서 462명으로 확대해 취약계층의 소득 안정과 지역 고용 유지에 기여했다.

이와 함께 배리어프리 키오스크 설치 지원, 민생 관련 자치법규 정비 등 제도 개선도 병행했다. 전통시장과 상점가 공영주차장 무료 이용 시간을 1시간에서 2시간으로 확대하고, 다자녀 기준을 3명에서 2명으로 완화해 관광지 입장료와 시설 사용료 감면 혜택을 넓혔다. 소상공인 부담 완화를 위해 다량 배출사업장 기준도 완화했다. 또한 시민 안전 확보를 위해 건물형 전통시장인 동부, 서부, 남부, 제일시장과 지하상가 상점가에 방연마스크를 구비했다.

시는 2026년 민생경제 대응 방향을 '소상공인 지원 강화'와 '소비 진작'에 역량을 집중할 계획이다.

소상공인 경쟁력 강화를 위한 포럼과 맞춤형 정보 제공을 확대하고 춘천사랑상품권은 역대 최대 규모인 1000억원을 발행해 10% 할인 혜택을 유지한다. 모바일 상품권 구매 한도 상향 등을 통해 소비 촉진 효과도 높일 방침이다. 내수기업과 수출 초보 기업을 대상으로 한 단계별 수출 역량 교육도 병행한다.

한편 춘천시는 지난 2022년부터 유관기관과 민간 전문가가 참여하는 민생경제정책협의체를 24차례 개최하면서 지역경제 회복과 민생 안정 과제를 정기적으로 점검·조정하는 역할을 수행하고 있다.





시 관계자는 "민생경제정책협의회는 단순 논의 기구를 넘어 현장에서 체감할 수 있는 정책을 발굴·추진하는 플랫폼"이라며 "논의된 과제들을 속도감 있게 추진해 실질적인 성과를 만들어가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

