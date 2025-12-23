KB라이프·골든라이프케어, 日 시니어기업과 협력체계 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 솜포케어와 이니셔티브 공동협력행사

KB라이프와 시니어 전문 요양 자회사 KB골든라이프케어는 22일 서울 강남구 역삼동 KB라이프타워에서 일본 대표 시니어 케어 기업인 솜포케어와 함께 '시니어 라이프 이니셔티브 공동 협력' 행사를 개최했다고 23일 밝혔다.

22일 서울 강남구 역삼동 KB라이프타워에서 열린 '시니어 라이프 이니셔티브 공동 협력' 행사 후 정문철 KB라이프 대표이사(가운데), 안상봉 KB골든라이프케어 대표(왼쪽), 와시미 다카미쓰 솜포케어 대표가 기념촬영을 하고 있다. KB라이프

행사는 3사 간 시니어 케어 서비스, 운영 관리, 경영 혁신 등 전 영역에서 중장기 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 고령 인구 증가와 시니어 헬스케어 수요 확대라는 공통 과제 속에서, 한국과 일본의 시니어 케어 기업들이 지속 가능한 비즈니스 모델을 모색한다는 점에서 의미가 크다.

이날 3사는 ▲시니어 케어 산업 고도화 ▲케어 서비스 품질 향상 ▲인재 육성 ▲경영 혁신 등을 주요 협력 과제로 선정하고, 공동 프로젝트 발굴과 정기 간담회, 현장 연수 프로그램 등을 단계적으로 추진하기로 합의했다.

행사에 앞서 솜포케어 대표단은 KB골든라이프케어가 신규 개소한 '광교 빌리지'를 방문해 국내 시니어 주거·요양 시설과 디지털 기반 케어 서비스 연구시설을 방문했다. 이를 통해 양국의 시니어 케어 운영 방식과 기술 적용 사례를 공유하며, 향후 협력 가능성과 발전 방향에 대해 폭넓은 의견을 나눴다.

정문철 KB라이프 대표이사는 "이번 공동 선언은 KB라이프와 KB골든라이프케어가 축적해 온 시니어 비즈니스 경험에 일본의 선진 케어 노하우를 더해 보다 체계적이고 고도화된 라이프케어 생태계를 설계하는 여정의 첫 걸음"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 KB라이프는 고객과 가족 모두 안심하고 신뢰할 수 있는 시니어 라이프케어 서비스를 제공해 생명존중과 고객 사랑을 실천하는 보험회사가 되겠다"고 덧붙였다.





와시미 다카미쓰 솜포케어 대표는 "한국 시니어 산업이 빠르게 성장하는 만큼 KB금융그룹과의 협력은 동아시아 시니어케어 시장에서 새 시너지를 창출하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "각 사 강점을 결합해 더 나은 시니어 라이프 모델을 함께 만들어가겠다"고 화답했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

