남양주시의회, 적십자사에 특별회비 기탁…“취약계층 지원 앞장”

연말을 맞아 남양주시의회(의장 조성대)가 지역의 어려운 이웃들을 위한 나눔에 동참했다.

조성대 남양주시의회 의장이 23일 의장실에서 대한적십자사 경기도지사에 2026년도 적십자 특별회비를 전달하고 있다. 남양주시의회 제공

경기 남양주시의회는 23일 의장실에서 대한적십자사 경기도지사에 2026년도 적십자 특별회비를 전달했다.

이날 전달식은 조성대 의장과 대한적십자사 경기도지사 이재정 회장 등 적십자사 관계자가 참석한 가운데, 연말을 맞아 지역의 어려운 이웃을 돕기 위한 나눔의 뜻을 함께하고 적십자회원들의 노고에 감사한 마음을 전하기 위해 마련됐다.

이날 전달한 특별회비는 지역사회 재난구호 활동, 취약계층 복지증진 활동, 위기가정 긴급지원 등 다양한 인도주의 활동에 사용될 예정이다.





조성대 의장은 "지역사회에서 도움이 필요한 이웃들을 위해 보이지 않는 곳에서 봉사와 나눔을 실천하시는 적십자 회원분들께 존경과 감사의 마음을 전하며, 오늘 전달한 적십자 특별회비가 추운 겨울을 따뜻하게 보내는데 작게나마 보탬이 되길 소망한다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

