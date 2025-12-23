보건의료 개인정보 관리할 '특수전문기관' 3곳 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부, 삼성의료재단·가톨릭중앙의료원·카카오헬스케어 선정

의료 데이터·의료 마이데이터 활용 신뢰기반 구축

보건의료 데이터를 안전하게 관리하고 맞춤형 디지털 헬스케어 서비스 확산을 주도할 전문기관으로 삼성의료재단과 가톨릭중앙의료원, ㈜카카오헬스케어가 선정됐다.

＜ 의료 마이데이터 운영체계와 특수전문기관 ＞

AD

보건복지부는 개인정보보호위원회, 한국보건산업진흥원과 함께 보건의료 분야 개인정보의 안전한 관리와 활용을 지원하기 위해 '보건의료 분야 개인정보관리 전문기관(이하 특수전문기관)' 3곳을 지정했다고 23일 밝혔다.

이들 특수전문기관은 '개인정보보호법' 시행령에 따라 보건의료 정보를 전송받아 맞춤형 디지털 헬스케어 서비스를 제공하는 기관이나 법인, 단체로, 지정 유효기간은 3년이다. 지난 3월 개인정보관리 전문기관 지정심사 제도 시행 이후 보건의료 분야에선 처음으로 지정됐다.

특수전문기관은 일정 수준 이상의 기술과 전문성, 안전성 확보조치, 재정능력 등을 갖춰야 하며, 지정 과정에서는 의료 및 개인정보보호 관련 법·제도 준수 여부를 비롯해 기술적·관리적 보호조치 수준, 개인정보 관리체계 운영 전반에 대한 전문성을 종합적으로 평가했다.

최근 의료 마이데이터, 디지털 헬스케어, 인공지능(AI) 기반 의료서비스 확산 등으로 보건의료 데이터의 활용 수요가 증가함에 따라 개인정보 침해 위험을 예방하고 신뢰 기반의 데이터 활용 환경을 조성하기 위한 전문적이고 체계적인 개인정보 관리 지원체계의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이에 개인정보보호위원회는 지난 3월 전 분야 마이데이터(개인정보 전송요구권) 도입과 함께 개인정보관리 전문기관 지정심사 제도를 시행했으며, 보건의료 정보의 민감성과 특수성을 고려해 특수전문기관의 지정권자를 보건복지부장관으로 규정했다.

복지부는 앞으로도 개인정보 보호와 데이터 활용 간의 균형을 고려해 보건의료 분야에 특화된 개인정보보호 정책을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 아울러 개인정보보호위원회 및 한국보건산업진흥원과 함께 특수전문기관 지정·심사제도를 고도화해 보건의료 데이터 활용 생태계 전반의 신뢰도를 제고해 나갈 예정이다.





AD

최경일 복지부 의료정보정책과장은 "이번 보건의료 분야 개인정보관리 전문기관 지정은 보건의료 데이터 활용 확대 과정에서 무엇보다 중요한 국민 개인정보보호에 대한 신뢰를 강화하는 계기가 될 것"이라며 "안전하고 책임 있는 데이터 활용을 통해 디지털 헬스케어 산업이 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>