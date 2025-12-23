신협, 올해 보이스피싱 피해 30억원 사전 차단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 40개 신협서 45건·18억 원 예방

FDS 시스템 고도화로 77건·12억 원 추가 피해 막아



AD

신협중앙회는 올해 11월까지 보이스피싱 피해를 사전에 차단해 총 30억 원 상당의 금융 피해를 예방했다고 23일 밝혔다.

전국 40개 신협은 발생이 우려되던 보이스피싱 사고 45건을 사전 차단해 약 18억 원의 피해를 막았다. 지역별로는 대구·경북지역이 9건으로 가장 많은 예방 실적을 기록했으며, 대전·충남지역과 인천·경기지역이 각각 7건으로 뒤 이었다. 이어 서울지역과 부산·경남지역이 각각 6건, 광주·전남지역 5건, 강원지역 3건, 충북지역과 제주지역이 각각 1건의 피해를 차단했다.

신협이 차단한 주요 보이스피싱 유형은 ▲검찰·공공기관·카드사 사칭 20건 ▲대출사기 13건 ▲자녀 납치 협박 8건 ▲개인정보 유출 3건 ▲인출책 검거 1건 등이다.

특히 신협은 올해 8월 '통신사기 피해환급법' 개정에 따라 FDS(Fraud Detection System) 모니터링실을 신설하고, 이상 거래 탐지 시스템을 고도화했다. 그 결과 7월부터 11월까지 약 5개월간 총 77건의 의심 거래에 대해 지급정지를 실시해 12억 원 규모의 추가 피해를 예방했다.

박용남 신협중앙회 금융소비자보호부문장은 "보이스피싱 수법이 갈수록 지능화되는 상황에 조합원의 소중한 자산을 지키기 위해 보다 촘촘한 감시 체계와 예방 활동을 강화하고 있다"며 "앞으로도 선제적인 대응을 통해 금융 소비자 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편 신협중앙회는 보이스피싱 예방 모범 사례를 전국 신협과 공유하는 한편, 피해 예방에 기여한 우수 직원 6명을 선정해 중앙회장 표창을 수여하며 현장 직원들의 노고를 격려했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>