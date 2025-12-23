본문 바로가기
SKT, 최우수 협력사 시상식 개최…"드림팀으로 다시 뛰자"

이명환기자

입력2025.12.23 09:12

수상 기업에 무이자 대출·구성원 복리후생 등 혜택

SK텔레콤은 22일 '2025 최우수 협력사 시상식'을 열고 감사의 뜻과 함께 혜택을 제공했다고 23일 밝혔다.


최우수 협력사 시상식은 SKT가 협력사의 노고에 감사의 뜻을 전하고 미래 동반성장 방향을 공유하기 위해 마련한 행사다. 올해로 20회를 맞은 행사에선 '시너지'와 '파트너십' 두 부문에서 총 30개사가 수상했다.


SKT, 최우수 협력사 시상식 개최…"드림팀으로 다시 뛰자" SK텔레콤은 22일 '2025 최우수 협력사 시상식'을 열었다. 정재헌 SKT 최고경영자(CEO)가 시상식에서 축사를 하고 있다. SK텔레콤 제공
이날 시상식에 참석한 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO·사장)는 "이 자리에 계신 분들을 저희와 나란히 뛰는 '드림팀'이라고 부르고 싶다"면서 이들을 치켜세웠다.


시너지 부문에는 통신 서비스와 네트워크, 인공지능(AI) 등 SKT의 주요 서비스 고도화에 기여하고 B2B(엔터프라이즈) 프로젝트를 성공적으로 수행한 23개사가 선정됐다. 파트너십 부문에서는 동반성장 활동에 적극 참여하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 체계 구축에 앞장선 7개사가 수상했다.


수상 기업에는 무이자 대출 프로그램, 임직원 복리후생 지원금 등 다양한 혜택이 제공된다. 이외 협력사에도 ▲동반성장펀드(대출이자 지원) ▲채용·교육 지원 ▲ESG 경영 체계 구축 지원 등 실질적인 동반 성장 프로그램을 운영해 파트너사의 경영 부담을 완화하고 있다.


이번 시너지 부문 수상으로 6년 연속 최우수 협력사에 선정된 소프트웍스의 구본철 대표이사는 "SKT와 함께 고객을 위한 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 성과를 냈다는 점에서 자부심을 느낀다"며 "앞으로도 SKT의 본원적 경쟁력을 혁신함에 있어 힘을 보태겠다"고 소감을 밝혔다.


정 사장은 "SKT의 든든한 버팀목이자 소중한 동반자가 돼준 파트너사 여러분에 감사드린다"면서 "지난 20년간 써 내려온 역사를 앞으로도 더 멀리, 그리고 다같이 이어 가기를 기대한다"고 말했다.


SKT, 최우수 협력사 시상식 개최…"드림팀으로 다시 뛰자" SK텔레콤은 22일 '2025 최우수 협력사 시상식'을 열었다. 정재헌(맨 앞줄 왼쪽에서 다섯 번째) 최고경영자(CEO)와 SKT 주요 임원들이 최우수 협력사 대표들과 함께 기념촬영을 하고 있다. SK텔레콤 제공



이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

