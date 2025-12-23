한국자살유족협회 "자살대책추진본부 활동에 유족 참여해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국무총리실 산하에 범정부 차원의 자살대책추진본부가 설치되기로 한 가운데 한국자살유족협회가 본부 운영에 자살 유족이 참여해야 한다고 촉구했다.

서울 마포대교에 설치된 SOS생명의 전화. 연합뉴스

23일 한국자살유족협회는 "자살대책추진본부 설치 결정은 자살을 개인의 비극이 아닌 국가와 사회가 함께 책임져야 할 공적 과제로 재정립하는 중요한 전환점"이라며 "본부 구성과 운영 과정에 자살 유족 당사자와 자살 유족 단체가 공식적으로 참여할 수 있는 구조를 명확히 보장해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "자살 유족은 그간 정책 논의의 주변부에 머물러 왔으며 정책을 함께 설계하는 동반자가 아닌 지원 대상으로만 여겨졌다"며 "이로 인해 자살 이후의 사후관리, 유족 지원, 2차 자살 예방에 관한 정책은 현실과 괴리돼 왔다"고 전했다.

지속 가능한 자살 예방 정책을 요구하기도 했다. 한국자살유족협회는 "반복되는 자살을 막으려면 자살 예방 정책의 중요한 축으로 자살 유족 지원과 사후 관리 정책을 독립적이고 지속 가능한 영역으로 제도화해야 한다"며 "지역사회, 민간단체, 종교기관 등과 자살 유족이 고립되지 않도록 돌봄 체계 역시 구축할 필요가 있다"고 했다.





국무총리실은 지난 2일 '범정부 자살대책추진본부의 설치 및 운영에 관한 규정'을 훈령으로 제정·시행했다. 추진본부는 자살 예방 정책의 기획·이행 점검, 제도 개선 등을 총괄하며, 최대 50인 이내의 자문위원을 두기로 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

