여수항, 내년에는 국제 크루즈 더 많이 들어온다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 21일 중국 테진발 '드림호'입항

승객·승무원 1천여명 시내 관광 나서

내년도엔 20항차 이상 예상

전남 여수시는 중국 텐진에서 출발한 국제 크루즈 '드림호'가 지난 21일 여수항에 입항했다고 밝혔다.

이날 드림호는 여수항에 약 8시간 동안 정박했으며 승객과 승무원 등 약 1,000명은 여수세계박람회장과 이순신광장, 해상 케이블카 등을 방문했다.

중국 텐진에서 출발한 국제크루즈 '드림호'가 지난 21일 여수항에 입항했다. 여수시 제공

AD

이번 입항으로 올해 여수항에는 총 8척의 국제 크루즈가 기항하게 됐으며, 이는 전년 대비 2.5배 증가한 수치다.

내년도에는 현재까지 총 17항차의 국제 크루즈 입항이 확정돼 있으며 추가 입항 문의도 계속되고 있어 여수항의 국제 크루즈 기항 규모는 20항차 이상으로 확대될 것으로 예상된다.

최근 중국발 국제 크루즈의 항로가 다변화되면서 한국 기항이 점차 확대되고 있으며 2026년 입항 예정 항차 중 4항차는 중국발 크루즈다. 또한 블루드림사와 아도라사 등 중국 선사들의 추가 입항 문의도 이어지고 있다.





AD

시 관계자는 "2026여수세계섬박람회를 앞두고 국제 크루즈 유치를 위한 활동을 더욱 적극적으로 추진할 계획"이라며 "앞으로도 크루즈 선사 맞춤형 마케팅과 기항지 관광 프로그램 개발, 크루즈 터미널 수용 태세 개선 등을 통해 크루즈 관광 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>