올해 수출 7000억달러 목표에 169억 남아..."달성 가능"(상보)

관세청, 12월 1~20일 수출입 현황 잠정치
한국 수출 주력 품목인 반도체 호조에 이달 1~20일 수출이 430억달러를 기록했다. 올해 연간 목표치인 7000억달러 달성까지 169억달러만 남겨 목표 달성이 가능하다는 평가다.
22일 관세청에 따르면 12월 1~20일 수출액은 430억달러로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. 올해 6월부터 시작된 수출 증가세가 12월까지 7개월 연속 이어지는 것이다.
정부가 연초 목표치로 제시한 7000억달러 달성도 가능할 전망이다. 올해 들어 지난 20일까지 누적 수출액은 6831억4600만달러로 7000억달러까지 168억5400만달러만 남겨뒀다. 지난해 12월 21~31일 수출액은 211억달러다. 지난해 수준만 유지하면 7000억달러를 42억달러 이상 웃돌게 된다.
이달 1~20일 조업일수는 16.5일로 전년 동기(16일)보다 0.5일 많았다. 이를 고려한 일평균 수출액은 26억1000만달러로 3.6% 증가했다.
반도체가 전년 동기 대비 41.8% 늘어나며 전체 수출 증가세를 이끌었다. 무선통신기기(17.8%)와 컴퓨터주변기기(49.1%) 등도 수출이 늘었다. 반면 승용차(-12.7%)와 석유제품(-1.0%), 철강제품(-7.7%) 등은 수출이 줄었다. 국가별로는 중국(6.5%)과 베트남(20.4%), 대만(9.6%) 등으로의 수출이 증가했고 미국(-1.7%), 유럽연합(EU·-14.0%) 등은 감소했다.
12월 1~20일 수입은 392억달러로 전년 동기 대비 0.7% 증가했다. 반도체(11.8%)와 기계류(3.5%), 정밀기기(12.5%) 등은 수입이 늘었고, 원유(-3.2%)와 가스(-15.0%) 등은 줄었다.
지금 뜨는 뉴스
수입액보다 수출액이 많은 영향에 이달 1~20일 무역수지는 38억달러 흑자를 기록했다. 이를 포함한 올해 1월1일부터 12월20일까지의 누적 무역흑자 규모는 696억6100만달러가 됐다.
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>