'세계 최강' 안세영, 11승 달성…단일 시즌 최다 우승 기록

모모타 겐토 이어 두번째

배드민턴 '세계 최강' 안세영이 올해 마지막 대회인 왕중왕전을 제패하고 단일 시즌 최다 우승 기록을 달성했다.

안세영이 21일 올해 마지막 대회인 왕중왕전을 제패하고 단일 시즌 최다 우승 기록을 달성했다. 연합뉴스

안세영은 21일 중국 항저우의 올림픽스포츠센터에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 결승에서 왕즈이(중국·세계랭킹 2위)를 2-1(21-13 18-21 21-10)로 물리쳤다.

이로써 안세영은 시즌 11번째 우승 트로피를 들어 올리며 남녀 통합 한 시즌 최다 우승 타이기록을 세웠다.

세계 배드민턴 역사상 한 시즌에 11차례 정상에 오른 선수는 2019년 일본 남자 단식 선수 모모타 겐토에 이어 안세영이 두 번째다.





안세영은 '왕중왕전' 격인 월드투어 파이널스를 비롯해 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈·전영오픈·인도네시아오픈), 6개의 슈퍼 750 시리즈(인도오픈·일본오픈·중국오픈·덴마크오픈·프랑스오픈·호주오픈)와 슈퍼 300 대회 오를레앙 마스터스에서 정상을 밟았다.





