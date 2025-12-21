양주시, '모바일 보건소시스템 활용' 우수기관 선정…장려상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시보건소가 최근 한국사회보장정보원이 주관한 '2025년 모바일 보건소시스템 활용 성과대회'에서 AI(인공지능)·IoT(사물인터넷)기반 어르신 건강관리사업 운영 성과를 인정받아 장려상을 수상했다.

양주시보건소가 최근 한국사회보장정보원이 주관한 '2025년 모바일 보건소시스템 활용 성과대회'에서 AI(인공지능)·IoT(사물인터넷)기반 어르신 건강관리사업 운영 성과를 인정받아 장려상을 수상하고 있다. 양주시 제공

이번 성과대회는 모바일 보건소시스템을 활용해 우수한 운영 성과를 거둔 기관을 선정해 포상하는 자리로, 양주시는 어르신 맞춤형 비대면 건강관리사업을 안정적으로 운영해 온 점에서 높은 평가를 받았다.

양주시보건소는 65세 이상 어르신을 대상으로 AI(인공지능)·IoT(사물인터넷)기반 건강관리사업을 추진하며, 손목활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계 등 건강측정기기를 활용한 비대면 건강관리 서비스를 제공하고 있다.

특히 어르신의 디지털 접근성을 높이기 위해 눈높이에 맞춘 맞춤형 ICT(정보 통신 기술) 교육을 병행함으로써, 기기 활용 능력 향상과 자가건강관리 역량 강화에 기여했다.





보건소 관계자는 "모바일 보건소시스템을 적극 활용해 어르신이 일상 속에서 스스로 건강을 관리할 수 있도록 지원한 노력이 좋은 평가로 이어졌다"며 "앞으로도 디지털 기반 건강관리 서비스를 통해 어르신 만성질환 예방과 건강증진에 힘쓰겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

