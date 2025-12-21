"계엄도 막았는데 '쿠팡'이 뭐라고"…연예·문화계 '탈팡' 인증 릴레이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김의성·문성근·윤일상 SNS '탈팡' 인증

쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사고를 일으키고도 국회 청문회에 외국인 임원만 보내는 등 문제 해결에 미온적 태도를 보이자 유명인들도 '탈팡(쿠팡 탈퇴)'에 동참하고 있다.

배우 문성근은 20일 자신의 페이스북에 쿠팡 로고와 함께 '계엄도 막았는데 네깟 게 뭐라고'라는 문구가 적힌 게시물을 공유했다.

배우 문성근. SBS '조작' 캡처

그는 전날에도 "쿠팡 안 쓰기 쉽네. GS SHOP과 N+스토어 나란히 깔아놓고 우선 검색한다"며 "안 찾아지기도 하는데 그러면 쿠팡에서 찾은 뒤 상호 제품명을 GS, 네이버 스토어에 상세히 입력하니 찾아진다"고 적었다. 그러면서 "당장 새벽배송? 하루 이틀 미리 주문하지 뭐"라며 "성질나는데 그것도 못하냐?"라고 했다.

배우 김의성이 8일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '파인: 촌뜨기들' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.7.8 연합뉴스

배우 김의성도 지난 18일 페이스북에 "요즘 저는 네이버쇼핑을 쓴다. 몇 가지 불편한 점들은 있지만 쓸 만하다"며 "새벽배송 없어도 살 만하다. 탈퇴한 모 업체가 정신 좀 차리는 게 보이면 다시 가입하려고 한다"는 글을 올렸다.

작곡가 윤일상도 지난 19일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "기꺼이 불편할 것"이라며 "직원을 소모품처럼 다루거나 노동의 존엄을 외면하는 기업, 경영자의 양심보다 이윤의 논리가 앞서는 기업이라면 설령 그것이 대체 불가능한 상품이나 식품, 혹은 플랫폼일지라도 우리는 기꺼이 불편을 감수해 왔다"고 했다.

윤일상은 "기꺼이 불편해지지 않으면 아무것도 변하지 않는다"며 "그들은 우리가 불편해하지 않는 한, 눈 하나 깜빡하지 않는다. 불의를 목격하고도 따뜻한 방 안에서 키보드만 두드리는 일로는 세상은 좀처럼 달라지지 않는다"고 했다.

윤일상 작곡가. 아시아경제DB

앞서 쿠팡은 애초 자사 4536개 계정에서 고객명·이메일·주소 등의 정보가 유출됐다고 당국에 신고했다가 조사 과정에서 유출 규모가 3379만개 계정에 달한다는 점이 확인됐다.

역대급 개인정보 유출에도 쿠팡이 사태 해결과 후속 보안에 미온적인 태도를 보이자 쿠팡 서비스를 중단하거나 계정을 삭제하려는 이용자들이 늘고 있다. 쿠팡 사태 이후 관련한 보이스피싱·스미싱 등 2차 피해 사례가 잇따르면서 소비자 불안감도 커지는 모양새다.





여기에 더해 쿠팡은 지난 17일 국회 청문회에 한국어를 하지 못하는 외국인 임원 2명만 출석시켜 여야 의원들의 반발을 샀다. 외국인 임원들은 청문회에서 질의와 상관없는 의례적인 발언을 하며 시간을 끌고 동문서답 답변을 내놨다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

