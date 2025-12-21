나주 육용오리농장서 H5형 조류인플루엔자 검출

전남도, 초동방역 완료·출입통제
반경 10㎞ 방역지역 설정도
가벼운 증상도 즉시신고 당부
전남 나주시 봉황면 소재 육용오리 농장서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다.
해당 농장은 육용오리 42일령 2만 4,000여 마리를 사육하는 농장이다. 도축장 출하 전 검사 과정에서 지난 20일 전남도동물위생시험소 정밀검사 결과 H5형 조류인플루엔자로 확인됐다. 최종 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 확인 중이다.
전남도는 H5형 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀(2명)을 투입해 해당 농장 출입통제 및 소독 등 방역 조치를 취했다. 또 도 현장 지원관(2명)을 파견해 주변 환경조사를 마쳤으며, 발생 원인을 분석중이다.
전남도는 추가 확산 방지를 위해 선제적으로 살처분하고 발생농장 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정해 이동제한과 소독, 예찰 등을 실시했다.
발생계열사 오리, 전남도·전북특별자치도·광주광역시 가금농장 및 관련 축산시설 등에 대해 21일 오후 11시까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 내리고 가금농장 및 축산관계 시설에 대한 일제 소독을 실시한다.
박현식 전남도 농축산식품국장은 "철새 본격 도래 시기로 가금농장에서 차단방역이 실천되지 않으면 추가로 발생할 가능성이 있다"며 "가금농장에서는 철저한 소독과 출입통제, 축사 출입 시 전실 이용 등 기본적인 차단방역 수칙을 더욱 철저히 준수하고, 가벼운 증상이라도 즉시 신고해주길 바란다"고 당부했다.
지금 뜨는 뉴스
20일까지 기준 고병원성 조류인플루엔자는 전국적으로는 15건이 발생했고, 전남은 지난 8일 영암에서 1건이 발생했다.
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>