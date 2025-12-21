이억원 "내년에도 강도높은 가계부채 관리 기조 이어간다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년에도 일관되게 가계부채 관리

주가조작 패가망신 시킬 것

이억원 금융위원장. 조용준 기자

이억원 금융위원장이 내년에도 강도 높은 가계부채 관리 기조를 이어갈 것이라고 밝혔다.

이 위원장은 21일 KBS일요진단에 출연해 "내년에도 가계부채 총량관리 측면에서 지금의 기조가 불가피한 측면이 있다"며 "내년에도 일관되게 가져갈 수밖에 없다"고 말했다.

그는 "가계부채 총량 증가율을 경상성장률과 맞춰 관리하게 되는데, 지금은 워낙 (가계부채) 절대 수준이 높기 때문에 총량 증가율을 경상성장률보다 낮게 설정해 연착륙해나갈 수밖에 없다"고 언급했다.

은행들이 정부의 총량 목표치를 맞추기 위해 연말에 대출 창구를 아예 닫아버리다시피 한다는 지적과 관련해서는 "특정 시기에 너무 쏠림이 있는 부분을 어떻게 해결해 나갈 수 있는지 살펴보겠다"고 설명했다.

최근 국고채 금리가 상승세를 보이고 원·달러 환율도 고공비행을 이어가는 상황에는 "경계감이 있는 게 사실"이라고 말했다.

다만 이 위원장은 "금융 시스템 자체의 건전성이나 위기 대응 능력을 종합적으로 봤을 때는 큰 문제는 없다"며 "시장 상황을 예의주시하면서 필요한 경우는 언제든지 선제적으로 시장안정조치를 시행할 것"이라고 강조했다.

금융위원회와 금융감독원, 한국거래소와 함께 꾸린 합동대응단에서 '주가조작 패가망신' 사례들을 계속 보여줄 것이라고도 주장했다.

이 위원장은 "합동대응단 가동 두 달 만에 1, 2호 사건을 적발했는데, 최대한 빨리 조치하고 금전 제재로 다 박탈한다는 점에서 자본시장에 던지는 시그널이 매우 컸다"고 자평했다.





5년간 첨단전략산업에 150조원을 투자하는 국민성장펀드에는 "글로벌 투자 전쟁에 대비하기 위한 국가 대응 수단"이라고 말했다. 과거 정부의 정책펀드와 차별점이 부족하다는 지적에 대해서는 "국민성장펀드는 법적 근거가 명확하다"며 "과거 정부의 펀드와 차별성이 있다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

