"일본 식당에서 LG 키오스크로 주문한다"

LG전자, 일본 식음료 매장 판매관리시스템 1위 유센과 키오스크 공급 협력

LG전자가 일본 판매관리시스템 1위 업체와 손잡고 현지 식음료 매장에 디지털 키오스크 공급을 시작했다.

21일 LG전자 일본법인은 사물인터넷 기반 매장 솔루션 기업 유센과 파트너십을 맺고 이달부터 일본 내 식당과 카페에 디지털 키오스크를 공급한다고 밝혔다. 앞서 지난 10월부터 도쿄 시내 카페와 음식점, 도쿄 인근 닛코 지역 관광지 레스토랑 등에서 시범 운영을 진행했다.

일본은 저출산 고령화로 노동인구가 감소하는 동시에 외국인 관광객이 늘면서 고객이 직접 주문하고 결제하는 키오스크 수요가 빠르게 증가하고 있다. 음식점과 유통 매장에서 사용돼 온 버튼식 티켓 판매기를 디지털 키오스크로 교체하려는 움직임도 확산하는 추세다.

양사는 LG전자 키오스크에 유센의 주문 솔루션을 결합해 일본 식음료 매장의 디지털 전환을 가속화한다는 계획이다. 시장조사업체 서카나 재팬에 따르면 지난해 말 기준 일본의 식음료 매장 수는 약 100만개로 집계됐다.

LG전자의 27형 키오스크는 고급스러운 디자인과 함께 뛰어난 터치감과 빠른 반응 속도를 갖췄다. 독자적인 표면 처리 기술을 적용해 빛 반사를 줄였으며 고휘도 고해상도 패널을 통해 다양한 조명 환경에서도 시인성을 확보했다.

유센의 판매관리시스템을 적용하면 직관적인 사용자환경과 사용자경험을 제공하며 일본어를 비롯해 한국어 영어 중국어 등 다국어 설정도 가능하다. 인공지능 기반 메뉴 추천과 주문 데이터 분석 기능을 통해 매장 운영 전략 수립도 지원한다.

LG전자와 유센은 향후 키오스크 제품 라인업을 확대하고 디지털 사이니지 등 매장 환경 전반으로 협업 범위를 넓힐 계획이다.

LG전자는 현재 한국을 비롯해 아시아 북미 중남미 유럽 중동아프리카 등 주요 지역의 식당 카페 교육시설 공공기관에 디지털 키오스크를 공급하고 있다.





민동선 LG전자 아이디(ID)사업부장은 "디자인과 기술로 차별화한 LG전자 디지털 키오스크를 통해 일본을 포함한 글로벌 키오스크 시장에서 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

