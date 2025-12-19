중기부, '2025 제2차 윈윈 아너스' 기념패 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상생협력 우수사례 선정

중소벤처기업부는 19일 '2025년도 제2차 윈윈 아너스 기념패 수여식'을 개최했다.

윈윈 아너스는 중기부가 선정하는 상생협력 모범사례다. 선정된 기업 및 기관에는 기업 홍보, 동반성장평가 우대, 출입국 우대카드 발급 및 동반성장 관련 정부포상 우대 등 다양한 혜택이 제공된다.

상생협력으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천 우수 사례로는 ▲한국수자원공사-에너지전환해유 사회적협동조합 ▲한국가스안전공사-주식회사 크리오스 ▲이마트-한울생약이, 상호 기술협력을 통해 경쟁력을 강화한 사례로는 ▲LIG넥스원-마이크로인피니티 ▲한국교통안전공단-오토기기 ▲한화엔진-피케이밸브앤엔지니어링이, 대기업·공기업 지원으로 새로운 가치를 창출한 사례로는 ▲디비하이텍-파워엘에스아이 ▲한국전력공사-칼선이 각각 선정됐다.





이병권 중기부 제2차관은 "중기부는 이러한 상생협력 모델이 산업 전반 및 지역 사회로 더욱 확산할 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

