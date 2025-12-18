우체국 잇다뱅킹서 '숲 체험 시설' 예약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우체국 잇다뱅킹으로 숲 체험 시설을 예약할 수 있게 됐다. 정부기관 간 디지털 서비스 개방으로 가능해진 결과물이다.

우정사업본부(우본)는 우체국 잇다뱅킹을 통해 산림청이 운영하는 산림복지시설 예약 서비스를 제공한다고 18일 밝혔다.

'숲e랑'으로 예약 가능한 전국 산림복지시설 현황 자료. 우정사업본부 제공

산림청이 운영하는 전국 산림복지시설을 별도의 앱 또는 웹사이트 접속 없이 잇다뱅킹 앱으로 예약할 수 있도록 하는 게 서비스 도입의 목적이다.

이를 통해 우체국 예금 고객은 19일부터 잇다뱅킹 앱에서 '숲e랑' 서비스를 모바일로 이용할 수 있다. '숲e랑'은 산림청이 제공하는 산림복지시설 객실 및 체험프로그램 예약 서비스 플랫폼이다.

잇다뱅킹을 통한 산림복지시설 예약 서비스 제공은 행정안전부의 '디지털 서비스 개방' 정책을 기반으로 정부부처가 협업한 대표적인 사례다.





곽병진 우본 본부장 직무대리는 "산림청과 협업해 우체국 모바일뱅킹 앱으로 산림복지시설 예약을 가능케 함으로써 우체국 예금 고객의 편익도 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "우본은 국민이 우체국 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 생활 밀착형 서비스를 지속해 확대할 계획"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

