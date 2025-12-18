흥국화재·생명, 신임 대표에 김대현·김형표 내정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태광그룹이 2026년 계열사 대표 인사를 단행했다고 18일 밝혔다.

이번 인사에서 김대현 흥국생명 대표가 흥국화재 대표로 내정됐다. 김형표 흥국생명 경영기획실장은 흥국생명 대표 자리에 올랐다.

김대현 흥국화재 대표 내정자는 1990년 KB손해보험 전신인 LG화재로 입사해 KB손해보험에서 부사장에 이르기까지 손해보험 업권에서 30년 넘게 근무했다. 태광그룹에는 지난 3월 흥국생명 대표로 합류했고 이번에 주력인 손해보험으로 자리를 옮기게 됐다.

김형표 흥국생명 대표 내정자는 1994년 제일생명에 입사해 경영지원팀장을 지낸 뒤 2008년 흥국생명에 합류했다. 이후 기획관리팀장, 경영기획실장, 감사실장 등을 거쳐 지난해 3월부터 최고재무책임자(CFO)를 맡아왔다.





태광그룹 관계자는 "불확실한 경영환경 속에서 보험업계 경쟁이 한층 심화하고 있다"며 "각 업권에서 경험과 전문성을 겸비한 인사를 적소에 배치해 경쟁력 제고에 집중할 계획"이라 설명했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

