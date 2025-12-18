거창군, 주민참여예산제도 모범사례…4년 연속 전국 최우수기관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

거창 형 주민참여예산 모델로

전국 최상위 운영 역량 입증



경남 거창군은 정부세종청사에서 행정안전부가 주최하는 2025년 대한민국 지방재정 대상 시상식에서 주민참여예산제도 운영 4년 연속 전국 최우수기관으로 선정되어 장관 기관 표창과 함께 재정 인센티브 5000만원을 받았다고 18일 밝혔다.

행정안전부는 매년 전국 지방자치단체 243개를 대상으로 주민참여예산제도 성과평가를 통해 지자체의 건전한 재정 운용과 지방재정 민주성·책임성·투명성 평가해 광역·시· 군·구 별로 각 1개씩 총 4개 기관만을 최우수기관으로 선정하고 있다.

거창군 주민참여예산제도 성과평가 4년 연속 최우수기관 선정 단체 사진

AD

거창군은 2018년, 2021년 우수기관에 선정된 데 이어, 2022년부터 2025년까지 4년 연속 최우수기관으로 선정되는 성과를 거뒀으며, 이는 전국 군 단위 82개 지자체 가운데 최상위 수준의 운영 역량을 입증한 것이다.

특히 올해는 '공감과 성장-진화하는 거창 형 주민참여예산'이라는 슬로건 아래 ▲찾아가는 주민 예산학교 미래세대(초·중·고·대학생) 확대 운영으로 미래세대의 참여 환경 조성 ▲'모방과 경연'을 주제로 거창군만의 차별화된 제안사업 공모유형을 다양화해 창의적 행정문화 확산 ▲회의 진행보조자(퍼실리테이터)를 활용한 제안사업 현장 방문으로 숙의 행정 강화 ▲주민참여예산 운영 조례 정비로 제도적 기반 강화 등이 이번 수상의 주요 요인으로 꼽힌다.





AD

구인모 거창군수는 "이번 주민참여예산제도 성과평가 최우수기관 선정은 군민들의 높은 관심과 참여가 반영된 결과"라며, "앞으로도 주민 의견이 군정에 충실히 반영될 수 있도록 주민참여예산 제도의 안정적 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>