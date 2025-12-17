경동나비엔, 스마트홈 기업 코맥스 328억에 인수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경동나비엔이 스마트홈 전문기업 코맥스를 328억원에 인수한다.

17일 경동나비엔은 스마트홈 사업 확장을 위해 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔다.

전날 경동나비엔은 코맥스와 인수 계약을 체결했다. 관련 절차는 내년 2월 마무리될 예정이다. 인수 이후에도 코맥스 브랜드와 판매·생산 체계, 고객 서비스는 유지된다.

1968년 설립된 코맥스는 CCTV, 도어록 등 제품과 이를 연결하는 네트워크를 판매·공급하는 기업이다. 그간 100여개국 이상에 관련 제품을 수출해왔다.

경동나비엔은 주력 제품인 보일러와 온수기, 제습 환기청정기, 나비엔 매직 주방기기 등을 코맥스의 제품·서비스와 연동하면 스마트 홈 시스템의 통합 허브 기능을 갖출 수 있을 것으로 기대하고 있다.





김용범 경동나비엔 영업마케팅 총괄은 "코맥스의 제품과 브랜드 인지도를 활용해 시장 점유율과 영향력을 조기에 확대하고, 제품 연계를 통해 시너지를 높일 수 있도록 연구개발과 생산 능력을 확충해 나갈 계획"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

