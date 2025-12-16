주광덕 시장 "시민 불편 해소한 공직자에 전국 최고 수준 파격 보상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, '2025 적극행정 우수사례' 12건 선정

경기 남양주시(시장 주광덕)는 16일 다산홀에서 '2025년 적극행정 우수사례 경진대회'를 열고 시민이 직접 뽑은 12건의 우수 사례를 선정해 시상했다.

주광덕 남양주시장이 16일 다산홀에서 '2025년 적극행정 우수사례 경진대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 경진대회는 한 해 동안 시민 불편을 해소한 공직자의 성과를 시민과 공유하기 위해 마련됐으며, 시 공식 유튜브 '남양주 TV'를 통해 생중계돼 시민의 실시간 참여 속에 진행됐다.

경진대회는 부서별로 제출된 58건의 적극행정 사례 중 서면 심사를 통과한 12건이 본선에 진출해 현장에서 발표하는 방식으로 진행됐다.

특히, 심사 방식은 시민이 직접 행정 성과를 평가하는 '시민 참여형'으로 진행됐다. 시민대표·전문가로 구성된 12명의 현장심사단(70%)과 생방송 시청자 평가단(30%)의 점수를 합산해 최종 우수사례가 선정됐다.

그 결과 대상은 △별내 도시건축과 '40년 굿당 전면 철거! 불암산, 시민의 품으로 돌아오다!'가 차지했으며, 최우수상은 △주차관리과 '인도 침범 불법주정차, 상식의 선으로 바로잡다!' △일자리정책과 '27년의 관행을 바꾸다. 남양주시 공공근로사업 UPGRADE' △미래도시과 '학교, 공원, 마을이 하나로! 아이 키우기 좋은 도시의 완성'이 각각 수상했다.

또한, 우수상은 시민시장담당관 '엄마, 학교 가는 길이 더 안전해졌어요!'등 4건, 장려상은 문화예술과 '정약용 실학사상 현대적 재해석! 2025 정약용 로봇 경진대회' 등 4건이 선정됐다. 이와 함께 적극행정을 더욱 장려하기 위해 본선 미진출 사례 중 우수사례 10건을 노력상으로 별도 시상했다.

시는 수상자에게 인사 가점, 성과급 최고등급, 희망 전보 등 인사상 우대 조치와 함께 국외연수, 포상금, 특별휴가 지급 등 전국 지자체 중 최고 수준의 인센티브를 제공해 공직자의 사기를 높이고 적극행정을 독려할 방침이다.

주광덕 시장은 "시민을 위해 발로 뛰며 불편 사항을 해결한 공직자가 공정하고 합당한 보상을 받아 적극행정 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로도 시민중심 적극행정을 추진해 일상의 불편을 덜어내고 각종 규제를 합리적으로 개선하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

홍지선 부시장이 대상을 수상한 별내동 도시건축과와 기념사진을 촬영하고 있다. 남양주시 제공

한편, 시는 올해부터 '시민 중심 적극행정'을 더욱 내실 있게 추진하고자 분야별 베테랑 공무원으로 구성된 전국 최초 적극행정 신속 자문기구 '프로목민관 제도'를 운영 중이다. 이 제도는 시민 불편과 인허가 등 민원처리 애로사항을 신속히 해결하기 위해 도입됐으며, 올해만 총 33건의 시민 불편을 해소하는 성과를 거뒀다.

이번 경진대회에서도 프로목민관과의 협업을 통한 적극행정 우수사례 4건이 본선에 올해 수상작으로 선정되며, 제도의 우수성과 실효성을 입증했다.





시는 내년에도 프로목민관 제도를 중심으로 적극행정, 현장 중심 규제개혁을 추진해 시민이 행복하고 살기 좋은 도시 조성에 모든 행정력을 집중할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

