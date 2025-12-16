고흥군, 스마트팜 혁신밸리 농산물 공동브랜드 '고흥이든' 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

믿음직스러운 농산물 정체성 담아내

전남 고흥군은 스마트팜 혁신밸리 농산물 공동브랜드 '고흥이든'을 개발했다고 밝혔다.

고흥군은 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 한 대규모 스마트팜 단지 확장을 추진하고 있으며, 이곳에서 생산되는 농산물의 차별화된 경쟁력 확보를 위해 공동브랜드 개발을 추진해 왔다.

스마트팜 혁신밸리 농산물 공동브랜드 '고흥이든'. 고흥군 제공

군은 지난 5월 착수보고회를 시작으로 총 4차례의 보고회와 청년농 및 직원 500여 명을 대상으로 한 선호도 조사 등을 거쳐 생산자와 소비자의 선호도가 반영된 최종 브랜드를 확정하고, 10월 23일 상표출원을 완료했다.

공동브랜드 '고흥이든'에는 청정한 자연환경을 갖춘 고흥 스마트팜에서 생산된 믿음직스러운 농산물이라는 정체성을 담았다.

특히 '고흥'과 '이든(착한, 어진의 순우리말)'을 결합해 브랜드만으로도 고흥의 착한 농산물을 연상할 수 있도록 했으며, 브랜드마크에는 스마트팜 혁신밸리의 생육환경을 형상화해 안정적이고 고생산성인 고흥 스마트팜 농산물을 시각적으로 표현했다.

고흥군은 12월부터 스마트팜 혁신밸리 8기 실습 과정에서 생산된 농산물의 포장재에 개발한 브랜드를 우선 적용하고, 내년부터는 브랜드 확대를 위한 세부 방안을 마련해 운영할 방침이다.

아울러 농산물 공동브랜드 '고흥이든'이 단순한 농산물 브랜드를 넘어 고흥군 3대 미래전략 산업 중 하나인 스마트팜 산업의 브랜드 가치를 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





또한, 군은 내년 신규사업으로 '스마트팜 혁신밸리 팝업스토어'를 개설해 대도시 소비자들을 대상으로 '고흥 스마트팜'과 '고흥이든'을 집중적으로 홍보하는 등 스마트팜 농산물 하면 전남 고흥이 떠오를 수 있도록 적극적인 홍보에 나설 계획이다.





