동화약품 '배러', 바쁜 하루에도 가볍게 챙기는 9가지 건강 루틴

퍼스널 건강케어 브랜드 BETTER

동화약품의 퍼스널 건강케어 브랜드 '배러(BETTER)'가 MZ세대의 일상 속 루틴을 바꾸고 있다.

16일 동화약품에 따르면 배러는 최근 수면, 활력, 식습관 등 다양한 건강 고민을 맛있게 해결할 수 있는 9종의 라인업으로 브랜드 포트폴리오를 확장했다. 각 제품에는 건강 효능에 맞춘 직관적인 컬러를 적용해 선택의 즐거움과 편의성까지 고려했다. 2023년 첫 선을 보인 배러는 '배러라이트'와 '배러화이트' 2종으로 시작해, 맛있고 간편한 건강 관리라는 새로운 기준을 제시하며 출시 직후부터 소비자들의 뜨거운 반응을 이끌었다.

동화약품의 퍼스널 건강케어 브랜드 '배러(BETTER)' 신규 캠페인 이미지. 동화약품

대표 제품으로는 수면 유도에 도움을 주는 식물성 멜라토닌과 흑하랑상추추출분말을 함유한 음료형 '배러레스트', 식후 혈당 상승 억제를 돕는 난소화성말토덱스트린과 애플사이다비니거를 담은 '배러애사비', 활력 보충에 효과적인 L-아르기닌과 매실추출물이 포함된 '배러텐션'이 있다.

이외에도 배러레스트의 정제 형태인 '배러레스트 딥(deep)', 식이섬유와 유기산이 풍부한 푸룬으로 장 활동을 부드럽게 도와주는 '배러푸룬', 한 끼 대용이나 간식으로 활용할 수 있도록 그래놀라에 영양을 더한 '배러그래놀라볼', 식이섬유를 집중적으로 보충해 불규칙한 장 리듬을 정돈하는 '배러라이트', 글루타치온을 주원료로 피부 건강과 항산화 밸런스를 관리할 수 있는 '배러화이트', 아연과 밀크씨슬을 이중제형으로 담아 면역과 활력을 동시에 챙길 수 있는 '배러아연밀크씨슬'까지, 상황과 라이프스타일에 맞춘 기능성 제품들을 함께 선보인다.

동화약품의 퍼스널 건강케어 브랜드 '배러(BETTER)' 제품 이미지. 동화약품

또한, 고객과의 접점을 넓히기 위한 활발한 콘텐츠 마케팅의 일환으로 MZ세대의 대표 아이콘인 걸그룹 아이브의 장원영을 배러의 새로운 모델로 선정해 MZ세대와의 감성적 접점을 강화하고 브랜드 인지도를 높이는 중이다.

동화약품 관계자는 "배러는 누구나 공감할 수 있는 일상 속 건강 고민에 대한 솔루션을 맛있고 건강하게 제시하는 브랜드"라며 "장원영과 함께한 이번 캠페인을 통해 소비자 접점을 넓히고, 브랜드의 개성과 메시지를 더욱 선명하게 전달해 나갈 것"이라고 말했다.





한편 배러 제품은 전국 주요 편의점과 온라인 쇼핑몰 등에서 구매할 수 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

