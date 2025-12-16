김종철 방미통위 위원장 후보자 "허위·조작 정보 무관용…낡은 규제 걷어낸다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 국회 인사청문회 모두발언

연합뉴스

김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자는 16일 허위·조작 정보에 대해 엄정 대응하겠다는 원칙을 분명히 하고, 방송·미디어 산업 활성화를 위해 과도하거나 시대에 뒤처진 규제를 손보겠다고 밝혔다.

김 후보자는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 인사청문회 모두발언에서 "인간의 존엄과 민주적 기본 질서를 근본적으로 위협하는 허위·조작 정보와 관련 해악에 효과적으로 대응하겠다"며 "마약과 성 착취물 등 불법 정보에 대해서는 무관용 원칙을 적용하겠다"고 말했다.

아울러 그는 "규제와 진흥의 균형을 통해 산업 혁신을 촉진하겠다"며 "방미통위 출범 취지에 부합하도록 방송·미디어 산업 진흥을 가로막는 불필요하거나 시대에 맞지 않는 규제는 적극 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





또한 "미디어 전 과정에 기술을 도입해 제작 효율화와 더불어 산업 활성화를 추진하겠다"고도 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

