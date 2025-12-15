청송 사과밭에 ‘AI 바람’… 스마트과수원 특화단지 국비 30억원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군(군수 윤경희)은 농림축산식품부가 시행하는 '2026년 스마트과수원 특화단지 조성' 공모사업에 선정돼 향후 3년간 총사업비 30억원(국비 9억, 지방비 9억, 자부담 12억)을 확보했다.

이번에 선정된 사업 대상지는 현동면 개일단지(20㏊)로, 기계화·자동화 기반 구축, 수형·품종 갱신과 재해예방시설 확충, 공동이용장비 지원, 재배기술 컨설팅, 신품종 홍보 등 과수산업 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원이 이뤄질 예정이다.

스마트과수원 특화단지 조성 사업은 2축형·다축형·밀식재배 등 기계화에 적합한 구조의 평면형 과수원을 조성하고, 내재해·조·중생종 품종으로의 갱신과 재해예방시설 확충을 통해 기후변화에 대응한 안정적 생산 기반을 구축하도록 돕는 사업이다.





청송군 관계자는 "최근 개화기 이상저온, 폭염 등 자연재해가 증가하는 상황에서 과수원의 스마트화를 통해 재해를 예방하고 노동력 절감과 농가소득 증대에 기여할 수 있게 돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 청송군 과수산업 발전을 위해 국비사업 발굴 등에 최선을 다하겠다"고 말했다.

