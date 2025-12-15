나광국 전남도의원, 남악IC 교통체증 해소 '로드맵' 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진입도로 확장·죽산IC 신설·영산강 강변도로 조기개통 등 제안

나광국 전남도의원이 남악IC 정체 해소를 위한 ‘3단계 로드맵’을 제시했다. 나광국 의원실 제공

AD

남악오룡신도시 주민들의 오랜 숙원인 남악IC 인근 교통체증 해소를 위한 대화의 장이 마련됐다.

나광국 전남도의원(무안2·더불어민주당)은 지난 12일 전남도의회 소회의실에서 간담회를 열고 무안군, 전남도, 전남개발공사 등 관계기관과 함께 남악IC 교통 혼잡 문제의 실질적 해결 방안을 논의했다.

반복된 민원에도 진전이 없었던 상황을 타개하기 위해 나 의원이 직접 모든 관계기관을 한자리에 모아 해법을 마련한 자리였다.

나 의원은 모두 발언에서 "남악오룡신도시는 행정구역상 읍에 속해 있지만, 인구가 5만 명을 넘는 사실상의 도시다"며 "출퇴근 시간마다 수천 대의 차량이 남악IC로 몰리는 구조에서 더 이상 임시방편으로는 버틸 수 없다"고 말했다.

이날 간담회에서 나 의원은 ▲남악IC 진입도로 확장 ▲죽산IC 신설 ▲영산강 강변도로 조기 개통을 핵심으로 하는 '3대 교통 해법'을 제시했다.

단기 대책으로는 무안군이 추진 중인 남악IC 진입도로(오룡지구~영암 방향) 확장공사를 연말에서 내년 초까지 마무리한다는 계획이다. 중장기적으로는 국도 2호선과 연결되는 죽산IC 신설 사업을 2027년 착공해 2028년 개통하는 방안을 제안했다. 죽산IC는 일로읍 죽산리 일원 도로 2곳을 연결하는 사업으로, 총사업비는 약 130억 원으로 추산된다.

특히 영산강 강변도로 개설과 관련한 나 의원의 '공사 순서 조정' 제안이 주목을 받았다.

전남도는 당초 일로읍 구정리에서 망월리 방향으로 도로를 개설할 계획이었으나, 나 의원은 이를 '망월리에서 구정리 방향'으로 변경할 것을 공식 제안했다. 오룡지구와 청호IC 연결 시점을 앞당겨 남악IC 교통량을 조기에 분산시키기 위한 전략이다.

전남도는 이 제안을 받아들여 공사 순서를 변경하기로 결정했다. 현장 여건을 반영해 행정 계획을 유연하게 조정한 사례로 평가된다.

나 의원은 "내년 오룡2지구 아파트 입주가 완료되면 교통량은 현재보다 훨씬 더 늘어날 것이다"라며 "현재의 도로망으로는 한계가 분명한 만큼, 영산강 강변도로 조기 개통을 위한 전남도의 결단이 필요하다"고 강조했다.





AD

이어 "이번 간담회는 책임을 떠넘기는 자리가 아니라, 현실을 진단하고 실행을 약속받는 자리였다"며 "매일 출퇴근길에 도로 위에서 시간을 허비해 온 주민들을 위해 오늘 제시된 해법들이 차질 없이 이행되도록 끝까지 직접 챙기겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>