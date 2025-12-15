이번 주 美 고용·물가·소비 지표 줄줄이 나온다…월가, Fed 위원 발언에 촉각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이번 주 미국 월가의 시선은 소비, 고용, 물가 등 일제히 발표되는 거시경제 지표로 쏠린다. 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 여파로 통계 수집이 미비해 그간 가려져 있던 미국 경제의 현 상황을 보다 명확하게 확인할 수 있을 전망이다.

14일(현지시간) 미 노동통계국(BLS)에 따르면 오는 16일 11월 고용 보고서를 발표한다.

시장 전망치(금융정보업체 모닝스타 집계)에 따르면 11월 비농업 고용은 4만명 증가하고, 실업률은 4.4% 수준을 기록할 것으로 예상된다. 앞서 9월에는 비농업 고용이 11만9000명 증가한 바 있어, 이번 고용 증가폭의 둔화 여부가 주목된다. 9월 실업률 역시 4.4%였다. 10월 고용 보고서는 셧다운 여파로 발표되지 못했다.

고용 지표 전반에서는 불안 신호가 감지된다. 미 노동부가 발표한 10월 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 채용 건수는 514만9000건(고용률 3.2%)으로, 9월(536만7000건·3.4%)보다 감소했다. 반면 해고는 185만4000건(해고율 1.2%)으로 전월(178만1000건·1.1%) 대비 늘어나며 2023년 초 이후 최대 수준을 기록했다.

관세 정책과 경기 불확실성으로 기업들이 신규 채용에 보다 신중해지고 있다는 평가다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)가 지난주 세 차례 연속 기준금리를 0.25%포인트 인하한 배경 중 하나로 해석된다.

물가 지표는 다시 상승 압력이 확대됐을 가능성이 제기된다. 모닝스타에 따르면 18일 발표될 11월 소비자물가지수(CPI)와 근원 CPI는 모두 전년 대비 3.1% 상승할 것으로 전망된다. 9월에는 두 지표 모두 3.0% 올랐는데, 이번에는 상승폭이 소폭 확대됐을 것으로 보인다. 이는 Fed 내부에서 고용 안정과 물가 억제 중 정책 우선순위를 둘러싼 논쟁을 자극할 가능성이 있다.

앞서 베스 헤맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재가 지난 12일 "인플레이션에 대한 압력을 유지하기 위해 금리를 긴축적으로 유지하는 것이 바람직하다"고 발언한 이후 미 국채 30년물 수익률은 상승세를 보였다. 물가 압력이 지속되고 향후 Fed 인사들의 매파적(통화긴축 선호) 발언이 이어질 경우 국채 수익률에 추가적인 상방 압력이 가해질 수 있다는 전망이 나온다.

고용 둔화와 물가 압력이 동시에 예상되는 가운데 소비 흐름의 지속 여부도 주목된다. 11월 소매판매는 전월 대비 0.1% 증가가 예상된다. 9월의 0.2% 증가에 이어 소비가 완만한 증가세를 이어갈지, 아니면 둔화 국면에 접어들지가 관건이다.

이 밖에도 16일에는 S&P의 12월 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI), 18일에는 주간 신규 실업수당 청구건수, 19일에는 11월 기존주택판매 지표가 발표된다. 잇따른 지표 공개를 통해 미국의 제조업·고용·주택 경기 전반을 가늠할 수 있을 전망이다. 다만 이번에 발표되는 고용·물가 통계들은 셧다운 여파로 일부 수집 항목이 영구적으로 누락되는 등 불완전하다는 한계는 있다.





아울러 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 스티븐 마이런 Fed 이사와 크리스토퍼 월러 Fed 이사의 공개 발언도 예정돼 있어 향후 경기 전망과 통화정책 경로에 대한 추가적인 단서를 제공할 것으로 보인다.





