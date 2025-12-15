본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이번 주 美 고용·물가·소비 지표 줄줄이 나온다…월가, Fed 위원 발언에 촉각

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.15 05:43

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

이번 주 미국 월가의 시선은 소비, 고용, 물가 등 일제히 발표되는 거시경제 지표로 쏠린다. 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 여파로 통계 수집이 미비해 그간 가려져 있던 미국 경제의 현 상황을 보다 명확하게 확인할 수 있을 전망이다.


이번 주 美 고용·물가·소비 지표 줄줄이 나온다…월가, Fed 위원 발언에 촉각 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 건물. 로이터연합뉴스
AD

14일(현지시간) 미 노동통계국(BLS)에 따르면 오는 16일 11월 고용 보고서를 발표한다.


시장 전망치(금융정보업체 모닝스타 집계)에 따르면 11월 비농업 고용은 4만명 증가하고, 실업률은 4.4% 수준을 기록할 것으로 예상된다. 앞서 9월에는 비농업 고용이 11만9000명 증가한 바 있어, 이번 고용 증가폭의 둔화 여부가 주목된다. 9월 실업률 역시 4.4%였다. 10월 고용 보고서는 셧다운 여파로 발표되지 못했다.


고용 지표 전반에서는 불안 신호가 감지된다. 미 노동부가 발표한 10월 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 채용 건수는 514만9000건(고용률 3.2%)으로, 9월(536만7000건·3.4%)보다 감소했다. 반면 해고는 185만4000건(해고율 1.2%)으로 전월(178만1000건·1.1%) 대비 늘어나며 2023년 초 이후 최대 수준을 기록했다.


관세 정책과 경기 불확실성으로 기업들이 신규 채용에 보다 신중해지고 있다는 평가다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)가 지난주 세 차례 연속 기준금리를 0.25%포인트 인하한 배경 중 하나로 해석된다.


물가 지표는 다시 상승 압력이 확대됐을 가능성이 제기된다. 모닝스타에 따르면 18일 발표될 11월 소비자물가지수(CPI)와 근원 CPI는 모두 전년 대비 3.1% 상승할 것으로 전망된다. 9월에는 두 지표 모두 3.0% 올랐는데, 이번에는 상승폭이 소폭 확대됐을 것으로 보인다. 이는 Fed 내부에서 고용 안정과 물가 억제 중 정책 우선순위를 둘러싼 논쟁을 자극할 가능성이 있다.


앞서 베스 헤맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재가 지난 12일 "인플레이션에 대한 압력을 유지하기 위해 금리를 긴축적으로 유지하는 것이 바람직하다"고 발언한 이후 미 국채 30년물 수익률은 상승세를 보였다. 물가 압력이 지속되고 향후 Fed 인사들의 매파적(통화긴축 선호) 발언이 이어질 경우 국채 수익률에 추가적인 상방 압력이 가해질 수 있다는 전망이 나온다.


고용 둔화와 물가 압력이 동시에 예상되는 가운데 소비 흐름의 지속 여부도 주목된다. 11월 소매판매는 전월 대비 0.1% 증가가 예상된다. 9월의 0.2% 증가에 이어 소비가 완만한 증가세를 이어갈지, 아니면 둔화 국면에 접어들지가 관건이다.


이 밖에도 16일에는 S&P의 12월 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI), 18일에는 주간 신규 실업수당 청구건수, 19일에는 11월 기존주택판매 지표가 발표된다. 잇따른 지표 공개를 통해 미국의 제조업·고용·주택 경기 전반을 가늠할 수 있을 전망이다. 다만 이번에 발표되는 고용·물가 통계들은 셧다운 여파로 일부 수집 항목이 영구적으로 누락되는 등 불완전하다는 한계는 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

아울러 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 스티븐 마이런 Fed 이사와 크리스토퍼 월러 Fed 이사의 공개 발언도 예정돼 있어 향후 경기 전망과 통화정책 경로에 대한 추가적인 단서를 제공할 것으로 보인다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기