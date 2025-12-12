파주병원, 장기요양기관 종사자 대상 환자 이송·관절 운동법 실무 교육 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도의료원 파주병원은 12일 파주시 내 장기요양기관 종사자를 대상으로 '환자 이송법 및 관절 운동법' 실무 중심 교육을 진행했다. 이번 교육은 지역책임의료기관으로서 지역사회 보건의료 종사자의 역량을 강화하고 안전한 돌봄 환경을 구축하기 위해 기획된 전문교육 사업의 일환이다.

경기도의료원 파주병원은 12일 파주시 내 장기요양기관 종사자를 대상으로 '환자 이송법 및 관절 운동법' 실무 중심 교육을 진행하고 있다. 파주병원 제공

교육은 환자 이송법, 관절 운동법 두 개의 세션으로 구성되었으며, 파주병원 물리치료실 송태윤 주임이 강사로 참여했다.

첫 번째 세션에서는 안전한 환자 이송의 기본 원칙과 주의사항을 중심으로 이동 방법을 익힌 뒤 실습이 진행됐고, 두 번째 세션에서는 관절운동의 목적과 주요 관절의 가동범위 운동을 직접 적용해보는 실습이 이어졌다.

모든 실습은 2인 1조로 운영되어, 참여자들이 관련 기술을 현장에서 바로 적용할 수 있도록 구성했다.

참여자들은 실습을 통해 대상자에게 안전하고 효과적으로 적용하는 방법을 경험하며 높은 관심을 보였고, 현장에서는 "실제로 바로 적용할 수 있는 유익한 교육이었다"는 긍정적인 반응도 이어졌다.





한편, 경기도의료원 파주병원은 올해 응급, 감염, 돌봄 등 다양한 분야에서 실무 중심 교육을 운영해 왔으며, 2026년에도 현장 요구를 반영한 맞춤형 교육 프로그램을 지속하여 지역사회 보건의료 종사자의 역량 강화에 기여할 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

