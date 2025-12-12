"힘을 쓸 수가 없다" 겨울철 부산명물, '산타버스' 운행 중단하는 까닭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"민원 신고로 시에서 공문 내려와 철거"

겨울철마다 부산 도심을 달리며 부산의 명물로 자리 잡았던 산타버스가 안전상의 문제를 우려한 민원으로 인해 운행을 중단했다. 시민들 사이에선 크리스마스의 '낭만'이 사라졌다는 아쉬움도 나왔다.

12일 부산시 버스운송사업조합에 따르면, 산타 버스 4개 노선(187번·508번·3번·109번)과 인형버스(41번)의 시설물이 모두 철거됐다. 화재 등 재난 상황에 대한 안전 우려 때문이다.

187번 '산타 버스' 철거 전 모습. 인스타그램

최근 부산시는 '산타 버스 내부 장식품이 화재 위험이 높다'는 등 민원을 접수하고, 산타 버스를 운영하는 버스 회사에 철거를 요청한 것으로 알려졌다.

187번 '산타버스'를 운행하던 한 버스 기사 A씨는 자신의 인스타그램에 운행 중단 소식을 전했다. A씨는 "시에서 민원 신고로 철거 공문이 내려왔다. 내외부 장식 전부 철거한다"며 "회사에서도 힘을 쓸 수가 없다고 한다"고 밝혔다.

이어 "아이들이 산타버스 타려고 기다렸을 텐데 많이 아쉽고 미안하다"며 "산타버스 등 이벤트를 하며 여러분과 함께여서 행복했고, 저 또한 추억이었다. 평생 기억하겠다"고 전했다. A씨는 2016년부터 올해까지 9년 동안 사비를 들여 버스를 꾸며왔다.

산타버스 내부 장식을 철거하고 있는 모습. 인스타그램

사실 버스 내부 장식은 현행 규정상 제한되는 사항이지만, 그간 버스 회사와 부산시는 좋은 취지에 공감해 운행을 지원해왔다.

소식이 전해지자 누리꾼들은 "위험하다면 안전하게 지원해주는 방향으로 생각해야 했다", "이런 건 대체 누가 민원 신고를 하는 거냐", "이렇게 해주는 게 얼마나 기분 좋은 일인데", "많은 사람의 행복을 빼앗았다"고 아쉬움을 토로했다.





한편 이번 조치로 산타버스 4개 노선(187번·508번·3번·109번)과 인형버스(41번)의 시설물은 철거 작업을 밟게 됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

