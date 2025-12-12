본문 바로가기
"저보다 아는 게 없다"…이 대통령, '尹 임명' 인천공항사장 공개 질타

이이슬기자

입력2025.12.12 18:18

업무보고서 이학재에 "왜 자꾸 옆으로 새냐"

이재명 대통령이 12일 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 등 부처 업무보고에서 이학재 인천국제공항공사 사장을 공개적으로 질책했다.

"저보다 아는 게 없다"…이 대통령, '尹 임명' 인천공항사장 공개 질타 이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 말을 하고 있다. 연합뉴스
이 대통령은 이날 이 사장에게 "1만달러 이상은 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데 수만달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 끼워서 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐"고 물었다. 이에 이 사장은 "저희는 주로 유해 물질을 검색한다"며 "업무 소관은 다르지만, 이번에도 그런 사례를 적발해 세관에 넘겼다"고 답했다.


그러자 이 대통령은 "옆으로 새지 말고 물어본 것을 얘기하라"며 "외화 불법 반출을 제대로 검색하느냐"고 재차 물었다. 이 사장이 "세관하고 같이한다. 저희가 주로 하는 일은"이라며 설명을 이어가려 하자, 이 대통령은 말을 끊고 "100달러짜리 한 묶음을 책갈피로 끼워 돈을 갖고 나가는 것이 가능하냐는 질문"이라며 질문 취지를 다시 짚었다.


이 사장이 다시 "이번에도 저희가 검색해서 적발해 세관으로 넘겼다"고 답하자, 이 대통령은 굳은 표정으로 "참 말이 기십니다"라며 "가능하냐, 안 하냐를 묻는데 왜 자꾸 옆으로 새느냐"고 질타했다. 옆에 있던 김민석 국무총리도 "1만 달러가 넘는 현금에 대한 체크가 가능한지만 얘기하면 된다"고 거들었다. 결국 이 사장은 "그건 실무적인 것이라 정확히 모르겠다"고 답했다.


이 대통령은 세관과의 대응 방안을 협의해보라고 지시한 뒤, 이 사장이 즉각 답하지 않자 "지금 다른 데 가서 노시냐"고 질책했다. 이어 이 사장의 임명 시기와 임기를 묻기도 했다. 이 사장이 "2023년 6월에 갔고 (임기는) 3년"이라고 답하자, 이 대통령은 "내년까지냐. 3년씩이나 됐는데 업무 파악을 그렇게 정확하게 하고 있지 않은 느낌"이라고 지적했다.

"저보다 아는 게 없다"…이 대통령, '尹 임명' 인천공항사장 공개 질타 이학재 인천공항공사 사장. 공항사진기자단

질타는 인천국제공항공사가 추진 중인 이집트 후르가다 공항 개발 사업 관련 질의에서도 이어졌다. 이 대통령이 사업 진척도를 묻자 이 사장은 "수도 공항은 실무적 진척이 없다"고 답했다. 이에 이 대통령은 "카이로 공항을 물은 게 아니다"라고 바로잡았다.


이 사장이 사업 진행 상황을 제대로 설명하지 못하고 배석한 실무자도 없다는 답이 나오자 이 대통령은 "저보다도 아는 게 없는 것 같다. 자료에 쓰여 있는 것 말고는 아는 게 하나도 없다"며 "됐습니다"라고 말한 뒤 다음 안건으로 넘어갔다.


이 사장은 전임 정부에서 임명된 국민의힘 3선 국회의원 출신으로, 민선 3·4기 인천 서구청장을 지냈으며 윤석열 정부 시절인 2023년 6월 임기 3년의 인천국제공항공사 사장에 임명됐다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
