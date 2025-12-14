우리은행, AI 기반 디자인 플랫폼 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'W-스케치'

고품질 이미지 자동 생성

"우리금융 전 계열사 확대 계획"

우리은행이 생성형 인공지능(AI) 기반 이미지 제작 서비스 'W-스케치(W-Sketch)'를 지난달 24일 오픈했다고 밝혔다. 우리은행은 국내 최초로 브랜드 캐릭터와 디자인 자산을 기반으로 이미지 생성 AI를 자체 구축했다.

지난해 내부 PoC(개념검증) 단계를 거쳐 실무 활용성을 검증한 우리은행은 올해부터 전 부서가 사용할 수 있도록 W-스케치를 캐릭터·사물·일러스트 등 실제 디자인 업무 전반으로 확대 적용했다.

직원들은 명령어 입력으로 그래픽 디자이너 수준의 이미지 결과물을 즉시 생성할 수 있으며, 우리금융 대표 캐릭터인 '위비(WeBee)'가 실무 콘텐츠에 바로 활용 가능한 수준으로 구현된 점이 특징이라고 우리은행은 설명했다.

우리은행은 AI가 은행 브랜드 가이드에 맞는 컬러·폰트·레이아웃을 자동 추천하는 기능을 확장해 우리금융 모바일 앱 '우리WON뱅킹'의 마케팅 제작 업무를 대폭 자동화할 예정이다. 추후 'W-스케치(W-Sketch)'를 'AI 배너생성기'로 고도화해 우리금융그룹 전 계열사로 확대할 계획이다.





우리은행은 "이번 도입으로 보고서, 영업점 마케팅 안내, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 등 시각자료 생산 속도가 크게 높아질 것으로 예상되며, 브랜드 일관성 강화 등 디자인 업무의 효율성도 대폭 향상될 전망"이라고 밝혔다. 그러면서 "W-스케치는 우리금융 대표 캐릭터인 위비와 브랜드 자산을 AI 기반으로 손쉽게 확장하는 혁신적 서비스"라며 "향후 배너생성기 AI 고도화를 통해 업무 효율과 디자인 일관성을 한 단계 더 높일 것"이라고 말했다.





