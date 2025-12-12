본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

스트레이 키즈, 올해 월드투어 빌보드 '톱 투어' 10위

이이슬기자

입력2025.12.12 17:21

시계아이콘00분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
스트레이 키즈, 올해 월드투어 빌보드 '톱 투어' 10위 스트레이 키즈 월드투어 파리 스타드 드 프랑스 공연. JYP엔터테인먼트 제공
AD

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 올해 월드투어로 2025년 글로벌 투어 톱10에 이름을 올렸다.


미국 빌보드가 9일(현지시간) 발표한 연말 차트에 따르면 스트레이 키즈는 '도미네이트'로 '톱 투어 2025' 차트(2024년 10월1일~2025년 9월30일 기준)에서 10위를 기록했다. 이는 K팝 아티스트 가운데 최고 순위다.


이번 투어는 홍콩을 포함해 라틴 아메리카 5개 도시, 북미 10개 도시, 유럽 6개 도시 등 전 세계에서 총 31회 공연으로 진행됐으며 약 130만장의 티켓 판매고를 올렸다. 차트에는 콜드플레이, 비욘세, 켄드릭 라마 & 시저, 위켄드, 샤키라 등이 함께 이름을 올렸다.


스트레이 키즈는 이번 투어를 통해 K팝 아티스트 최초·최고 기록도 세웠다. 빌보드 '톱 투어 2025'에 집계된 31회 공연 가운데 라틴 아메리카, 북미, 유럽 21개 지역에서 열린 29회 공연이 각 지역을 대표하는 초대형 스타디움에서 개최됐으며, 이 중 11곳은 K팝 아티스트 최초 입성이었다. 특히 프랑스 파리 스타드 드 프랑스 공연에서는 역대 K팝 최대 규모이자 최다 관객 동원 기록을 세웠다.


지금 뜨는 뉴스

AD

앞서 스트레이 키즈는 지난해 10월 미국 공연 전문지 폴스타가 발표한 '글로벌 콘서트 투어 톱 20'에서도 K팝 아티스트 최고 순위인 2위에 오른 바 있다. 지역별 평균 티켓 흥행 수익을 기준으로 집계된 차트에서 비욘세에 이어 두 번째를 차지했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기