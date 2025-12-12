"AI는 평균만 만든다"…캐머런 감독이 말하는 영화 창작의 본질

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'아바타: 불과 재' 제작에 생성형 AI 배제

"창작은 인간 고유 영역…평균 넘어서야"

제임스 캐머런 감독

"배우를 대체하는 AI는 절대 사용하지 않는다."

제임스 캐머런 감독이 12일 한국 기자들과 진행한 화상 기자회견에서 밝힌 소신이다. 신작 '아바타: 불과 재'를 소개하는 자리였지만, 화두는 영화의 세계관이 아니라 생성형 인공지능(AI)이 영화 창작에 미칠 영향이었다. 그는 생성형 인공지능 AI가 영화 제작 전반으로 확산하는 흐름에서도, 배우와 창작자를 대체하는 방식의 AI 활용에는 분명히 선을 그었다.

캐머런 감독은 "요즘 업계에서 말하는 AI는 텍스트 투 비디오 같은 생성형 AI를 뜻한다"며 "이런 방식으로 배우의 연기나 창작을 대체하는 것은 옳지 않다"고 말했다. 이어 "관객이 스크린에서 공감하는 것은 결국 인간의 경험과 감정"이라며 "AI는 평균적인 이미지는 만들 수 있어도, 독창성과 일관성을 갖춘 창작에는 한계가 있다"고 강조했다.

영화 '아바타: 불과 재' 스틸 컷

그는 '아바타' 시리즈 제작 과정에서 생성형 AI를 사용하지 않았다고도 밝혔다. 판도라 세계의 캐릭터와 감정은 모두 배우의 실제 연기를 기반으로 만들어졌고, 기술은 이를 구현하는 수단에 그쳤다는 설명이다. "배우들은 캐릭터를 해석하고 자기 삶과 감정을 투입한다"며 "그 과정 자체가 창작"이라고 밝혔다.

다만 AI의 역할을 전면 부정하지는 않았다. 캐머런 감독은 "AI가 시각효과 VFX 워크플로에서 보조 도구로 활용된다면 제작비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.

최근 블록버스터 영화의 VFX 비용은 급증한 반면, 극장 수익은 30% 가까이 감소하고 있다는 점도 함께 짚었다. 그는 "이 추세가 이어지면 상상력에 기반한 대작 영화 자체가 지속 가능성을 잃을 수 있다"고 진단했다.

영화 '아바타: 불과 재' 스틸 컷

이러한 창작 태도는 '아바타: 불과 재'에서도 드러난다. 이야기는 상실과 분노, 폭력이 되풀이되는 과정을 따라가며, 단순한 선악 구도를 벗어난 갈등을 내포한다. 지금까지 등장하지 않았던 새로운 나비족 집단도 등장한다.





캐머런 감독은 "나비족을 일방적인 자연의 선으로만 그리지 않았다"고 말했다. "평균적인 결과를 원한다면 AI로도 가능할지 모른다. 그러나 우리가 영화를 만드는 이유는 평균을 넘어서기 위해서다."





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

