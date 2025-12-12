교사 행정업무 AI로 줄인다…LG U+, 제주교육청과 시범사업 추진

AI 기반 교원 행정업무 경감 시범사업 추진
시범학교 10곳 선정…행정업무 경감 사업 진행
학교 행정에 'U+슈퍼스쿨' 활용
출결·문서·상담·소통 업무 지원
LG유플러스는 제주특별자치도교육청과 '인공지능(AI) 기반 교원 행정업무 경감 시범사업'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.
이번 협약은 공교육 행정 환경의 디지털 전환을 촉진하고 교사가 수업과 학생 지도에 집중할 수 있도록 지원하기 위한 취지로 체결됐다.
제주도교육청은 관내 초·중·고 가운데 10개 시범학교를 선정하고 LG유플러스는 2026학년도에 AI 기반 교사 행정관리 서비스 'U+슈퍼스쿨'을 제공한다. 시범학교는 교내 시스템 구축 과정 없이 웹 기반 플랫폼을 통해 출결 관리, 상담기록, 문서 생성, 가정통신문 발송 등 교사의 반복적 업무를 통합 환경에서 처리할 수 있다.
시범학교에서 활용하는 U+슈퍼스쿨은 LG의 초거대 언어모델 '엑사원(EXAONE)' 기반 AI 에이전트를 탑재한 학교 행정관리 솔루션으로, 반복적이고 비효율적인 행정업무를 AI 기술로 효율화하는 것을 목표로 한다. U+슈퍼스쿨에 탑재된 AI 에이전트는 교사의 실제 행정 과정을 이해하고 돕는 데 초점을 맞췄으며, 이를 통해 교사는 본연의 역할인 수업과 학생 지도에 집중할 수 있다는 게 LG유플러스의 설명이다.
LG유플러스는 제주 도내 시범 운영을 통해 확보한 기능 개선 요구와 현장 데이터를 바탕으로 교육 분야 전문업체인 슈퍼스쿨과 서비스를 고도화할 계획이다.
임장혁 LG유플러스 기업고객그룹장(전무)은 "U+슈퍼스쿨은 학교 행정 전반을 디지털 기반으로 통합해 교사가 반복 업무에 소요하던 시간을 줄일 수 있도록 설계된 서비스"라며 "제주특별자치도교육청과의 협력을 시작으로 공교육 현장에서 실제 도움이 되는 AI 에듀테크 서비스로 확대해 나가겠다"고 말했다.
이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
