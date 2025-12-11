‘검사장 인사’ 단행… 대장동 ‘항소 포기’ 집단 성명 검사장 좌천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 정부 檢 개혁’ 비판 정유미 검사장, 고검 검사로 강등

‘범여권 친분·운동권 출신’ 검사장 승진… 檢 내부 "코드인사"

대장동 개발 비리 '항소 포기'와 관련해 공동 입장문을 냈던 검사장 중 일부가 좌천됐다. 검찰 내부에서는 사실상 '찍어내기' 인사를 한 것이라는 평가가 나오고 있다.

법무부는 11일 대검검사급 검사 4명에 대한 신규 보임 및 대검검사급 검사 4명에 대한 전보 인사를 15일 자로 단행했다.

대장동 사건에 대해 항소 포기를 한 것에 경위를 설명해달라는 취지의 입장을 냈던 일선 검사장 중 박혁수 대구지검장과 김창진 부산지검장, 박현철 광주지검장이 법무연수원 연구위원으로 좌천됐다. 이재명 정부에서 추진하는 검찰청 폐지 등 검찰개혁에 지속해서 반대 입장을 밝혀온 정유미 법무연수원 연구위원(검사장)은 대전고검 검사로 강등됐다.

좌천된 이들 자리는 곧바로 채워졌다. 수원지검장에 김봉현 광주고검 검사, 대구지검장에 정지영 고양지청장, 부산지검장 자리에 김남순 부산고검 울산지부 검사, 광주지검장에 김종우 부천지청장이 승진해 보임됐다.

김종우 부천지청장을 제외한 검사장 승진자들은 친정부 성향이 강한 이들이라는 게 검찰 내부의 평가다. 이들은 범여권 인사와 가까운 사이이거나 운동권 출신인 것으로 전해졌다. 이 때문에 검찰 내부에서는 조직 내 신망이 두터운 검사장들을 모두 쳐내고 '코드인사'를 한 게 아니냐는 비판의 목소리가 나오고 있다.





법무부는 이번 인사에 대해 "업무 수행 등에 있어 검찰의 정치적 중립성·공정성에 대한 오해를 불러일으키고, 부적절한 표현으로 내부 구성원들을 반복적으로 비난해 조직의 명예와 신뢰를 실추시킨 대검검사급 검사를 고검검사로 발령한 것을 비롯해 검찰 조직의 기강 확립 및 분위기 쇄신을 위한 것"이라고 설명했다.





