코웨이, 롯데百 강남점에 '코웨이 갤러리 강남 직영점' 오픈

언주역 직영점 이어 강남권 두번째

코웨이가 서울 롯데백화점 강남점 8층에 브랜드 체험 및 판매 매장인 '코웨이 갤러리 롯데 강남 직영점'을 오픈했다고 11일 밝혔다.

코웨이가 서울 롯데백화점 강남점 8층에 새로 오픈한 '코웨이 갤러리 롯데 강남 직영점'. 코웨이

코웨이는 고객이 직접 우수한 품질과 디자인을 확인해보며 코웨이만의 프리미엄 가치를 자연스럽게 느낄 수 있도록 언주역 직영점에 이어 강남권 두 번째 매장을 선보였다.

코웨이 갤러리 롯데 강남 직영점에서는 '아이콘 얼음정수기 스탠다드·미니·오리지널·맥스' 등 세분화된 얼음정수기 라인업을 기반으로 최적의 제품을 선택할 수 있다. 아이콘 얼음정수기 스탠다드는 가로 사이즈와 디자인은 유지하면서도 얼음 저장 용량을 기존 대비 약 49% 늘려 사용 편의성을 높였고, 아이콘 얼음정수기 미니는 국내 얼음정수기 중 가장 작은 사이즈를 구현해 주방 공간 활용도를 강화했다. 이 외에도 '아이콘 프로 정수기', '노블 제습 공기청정기', '비렉스(BEREX) 트리플체어' 등 다양한 베스트셀러 제품을 직접 체험해보고 구매할 수 있다.

코웨이 갤러리 롯데 강남 직영점은 사전 예약 없이 누구나 방문 가능하며 체험 및 상담이 필요한 경우 공식 누리집 '코웨이닷컴'을 통해 예약할 수 있다.





코웨이 관계자는 "롯데 강남 직영점은 인근 주민 방문 비율이 높고 향후 근방에서 대규모 신규 아파트 입주가 다수 예정된 만큼 프리미엄 환경가전 및 침대·가구에 대한 체험 수요가 많을 것으로 기대한다"며 "공간의 품격을 높여주는 고급스러운 디자인과 혁신 성능을 직접 살펴보며 코웨이가 추구하는 편리한 삶의 가치와 차별화된 라이프스타일을 경험해보길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

