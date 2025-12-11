코웨이, 롯데百 강남점에 '코웨이 갤러리 강남 직영점' 오픈

언주역 직영점 이어 강남권 두번째
코웨이가 서울 롯데백화점 강남점 8층에 브랜드 체험 및 판매 매장인 '코웨이 갤러리 롯데 강남 직영점'을 오픈했다고 11일 밝혔다.
코웨이는 고객이 직접 우수한 품질과 디자인을 확인해보며 코웨이만의 프리미엄 가치를 자연스럽게 느낄 수 있도록 언주역 직영점에 이어 강남권 두 번째 매장을 선보였다.
코웨이 갤러리 롯데 강남 직영점에서는 '아이콘 얼음정수기 스탠다드·미니·오리지널·맥스' 등 세분화된 얼음정수기 라인업을 기반으로 최적의 제품을 선택할 수 있다. 아이콘 얼음정수기 스탠다드는 가로 사이즈와 디자인은 유지하면서도 얼음 저장 용량을 기존 대비 약 49% 늘려 사용 편의성을 높였고, 아이콘 얼음정수기 미니는 국내 얼음정수기 중 가장 작은 사이즈를 구현해 주방 공간 활용도를 강화했다. 이 외에도 '아이콘 프로 정수기', '노블 제습 공기청정기', '비렉스(BEREX) 트리플체어' 등 다양한 베스트셀러 제품을 직접 체험해보고 구매할 수 있다.
코웨이 갤러리 롯데 강남 직영점은 사전 예약 없이 누구나 방문 가능하며 체험 및 상담이 필요한 경우 공식 누리집 '코웨이닷컴'을 통해 예약할 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
코웨이 관계자는 "롯데 강남 직영점은 인근 주민 방문 비율이 높고 향후 근방에서 대규모 신규 아파트 입주가 다수 예정된 만큼 프리미엄 환경가전 및 침대·가구에 대한 체험 수요가 많을 것으로 기대한다"며 "공간의 품격을 높여주는 고급스러운 디자인과 혁신 성능을 직접 살펴보며 코웨이가 추구하는 편리한 삶의 가치와 차별화된 라이프스타일을 경험해보길 바란다"고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>