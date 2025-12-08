박나래에 "주변에 사짜 많아" 기안84 발언 재조명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 8월 박나래 유튜브서 지인들 우려

"전 남자친구도 박나래 재산 노렸다고 생각"

기안84가 지난 8월 박나래의 유튜브 채널 '나래식'에 출연해 박나래의 지인들에 대한 우려를 전하고 있다. 유튜브 나래식 캡처

AD

개그우먼 박나래가 '갑질 의혹'을 제기한 매니저들을 상대로 '공갈 미수' 혐의로 고소하면서 법적 공방을 예고한 가운데, 과거 웹툰작가 기안84가 박나래의 지인들에 대해 했던 발언이 재조명되고 있다.

지난해 8월 박나래의 유튜브 채널 '나래식'에는 기안84가 게스트로 출연했다. 당시 박나래가 "시언 오빠랑 기안84 오빠가 나를 걱정해준다"고 말하자 기안84는 "네가 사람을 자주 소개해 주지 않나. 물론 좋은 분일 수도 있지만, 난 촉이 있다. 살짝 사짜(사기꾼의 비속어) 냄새가 난다"고 답했다.

이어 "내가 잘못 본 걸 수도 있지만 그런 사람들이 주변에 너무 많다"고 걱정했고, 박나래도 "그런 사람들이 실제로 있었다"며 수긍했다.

박나래의 전 남자친구 중 한명에 대한 생각도 전했다. 기안84는 "처음에 인물을 보고 의심이 들었다. 저 사람은 재산을 노리고 온 것이라고 시언이 형이랑 계속 얘기했다"며 "'저 사람이 왜 박나래를?' 싶었다. 키고 190㎝에 크고, 모델 같아서 더 그랬다"고 말했다.

박나래는 전 매니저 2명이 지난 3일 서울서부지법에 부동산가압류를 신청하고, 재직 기간 동안 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등 피해를 호소하면서 '갑질' 논란에 휩싸였다.

전 매니저들은 박나래의 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요, 24시간 대기 등 사적으로 괴롭힘을 당했으며 병원 예약, 대리처방 등 의료 관련 심부름도 했다고 주장했다.





AD

다만 박나래 측은 전 매니저 A씨와 B씨를 공갈미수, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등의 관한 법률 위반 혐의로 고소했다. 박씨 측은 전 매니저들이 허위 주장을 하며 박씨에게 수억원을 요구했다고 주장하고 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>