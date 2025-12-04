'허위서명 강요' 송영무 2심 무죄에 검찰 상고포기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

검찰이 간부들에게 거짓 서명을 강요한 혐의로 재판에 넘겨져 2심에서 무죄를 받은 송영무 전 국방부 장관 사건의 대법원 상고를 포기했다.

4일 서울서부지검은 "송 전 장관과 정해일 전 국방부 군사보좌관, 최현수 전 국방부 대변인에 대한 1심 및 항소심 무죄 판결에 대해 상고를 제기하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.

검찰은 "전원 외부위원으로 구성된 서울서부지검 형사상고심의위원회가 상고 여부에 관해 상고부제기로 의결한 점 등을 고려하면 상고의 실익이 크지 않을 것으로 판단돼 상고를 제기하지 않기로 결정했다"고 덧붙였다.

송 전 장관은 2018년 7월 박근혜 정부 옛 국군기무사령부가 작성한 계엄령 검토 문건에 대해 자신이 "기무사의 위수령 검토는 잘못한 게 아니다"라는 취지로 발언했다는 언론 보도가 나오면서 의혹이 일었다.

그는 이후 간부 14명이 참석한 장관 주재 간담회에서 '그런 사실이 없다'는 내용의 사실관계확인서를 만들어 간담회 참석자들에게 서명하게 한 혐의(직권남용 권리행사 방해)를 받았다.





앞서 서울서부지법은 1심에서 무죄를 선고한 데 이어 지난달 27일 2심에서도 검사의 항소를 기각하고 무죄를 선고했다. 같은 혐의로 1심 무죄 선고를 받았던 정 전 보좌관, 최 전 대변인도 역시 무죄가 나왔다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

