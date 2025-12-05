본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

13년 차 베테랑 장수연 "내년엔 진짜 즐겨야죠"

노우래기자

입력2025.12.05 08:00

시계아이콘01분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올해 성적 부진 협회 특별 시드 카드 유지
여주 골프 아카데미 오픈 바쁜 겨울나기
내년엔 부담 없이 진정한 투어 즐기기 목표

"정신없이 지내고 있어요." 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 13년째 활약 중인 장수연이 가장 바쁜 겨울을 보내고 있다. 그는 4일 아시아경제와의 인터뷰에서 "지난달 말 경기도 여주에 아카데미를 오픈했다"며 "아마추어 골퍼들을 대상으로 레슨을 하고 있다. 저 또한 배우는 마음으로 즐겁게 레슨에 임하고 있다"고 근황을 전했다.


지난달 2일 S-OIL 챔피언십을 마친 뒤 본격적으로 '장수연 골프 아카데미' 준비에 돌입했다. 골프 선수에서 교습가로 첫걸음을 내디딘 것이다. 순수 아마추어를 대상으로 스크린골프와 레슨을 함께 운영하는 시스템이다. 장수연은 "투어 생활을 할 때 스윙 이론이 제대로 정립되지 않아 힘으로만 치다가 부상도 많았다"며 "아마추어 골퍼들이 부상 없이 즐겁게 골프를 배울 수 있는 레슨을 하고 싶다"고 포부를 밝혔다.


13년 차 베테랑 장수연 "내년엔 진짜 즐겨야죠" 특별 시드를 받은 장수연은 "내년엔 즐기는 골프를 하고 싶다"고 말했다. KLPGA 제공
AD

그는 전형적인 엘리트 코스를 밟아온 선수다. 국가대표 출신으로 한국여자아마추어선수권 우승 등 아마추어 시절부터 두각을 나타냈다. 그러나 뛰어난 실력 때문에 피해를 본 순간도 있었다. 2010년 9월 현대건설 오픈 최종일, KLPGA의 무리한 룰 적용으로 우승을 놓친 것. 캐디로 나선 아버지가 무심코 타구 방향에 캐디백을 놓아 2벌타를 받았고, 결국 이정은5와의 연장전에서 패배했다. 이 일로 KLPGA 투어 직행 티켓도 날아가 프로 테스트와 2부 투어를 거친 뒤 2013년에야 정규 투어에 입성했다.


프로에선 성공적인 경력을 쌓았다. 2016년 롯데마트 여자오픈과 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 연달아 우승했고, 2017년에는 KLPGA 챔피언십에서 메이저 퀸에 올랐다. 2022년 롯데렌터카 여자오픈에서는 4년 7개월 만에 통산 4승째를 따냈다. 마지막 18번 홀에서 버디를 잡아내며 더욱 큰 주목을 받았다.


13년 차 베테랑 장수연 "내년엔 진짜 즐겨야죠" 장수연은 경기도 여주에 골프 아카데미를 오픈했다. 장수연 골프 아카데미 제공

가장 기억에 남는 대회로는 롯데마트 여자오픈 우승을 꼽았다. 그는 "첫 우승이라 더 특별하다"며 "메이저 대회 우승도 잊을 수 없다"고 말했다. 가장 아쉬웠던 순간은 2016·2017년 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십이다. 그는 "3라운드까지 공동 선두를 달렸던 적도 있다"며 "우승은 못 했지만 좋은 경험이었다"고 당시를 떠올렸다. 2017년에는 공동 2위에 오르기도 했다.


하지만 욕심이 화를 부르기도 했다. 지난해 태국 전지훈련에서 비거리를 늘리려다 허리 부상을 입은 것이다. 장수연은 "한 달 동안 골프채를 잡지도 못했다"며 "손목 부상까지 생기면서 더 이상 쉽지 않겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 이어 "요즘 어린 선수들은 비거리도 길고 쇼트게임도 뛰어난데, 저는 거리가 줄어들어 버디 기회를 만들기 어려웠다"고 냉정하게 분석했다.


13년 차 베테랑 장수연 "내년엔 진짜 즐겨야죠" 장수연은 2017년 이수그룹 KLPGA 챔피언십에서 메이저퀸에 등극했다. KLPGA 제공

KLPGA 투어는 점점 젊어지고 있다. 올해 우승자의 평균 나이는 23.48세. 올해 31세인 장수연은 "이제 동료들이 거의 없다. 박주영, 정희원, 이정민, 김지현, 안송이 언니 정도만 남았다. 예전보다 투어 생활이 재미없기도 하다"고 말했다. 그러면서 "이야기 나눌 친구도 없고, 어린 선수들과는 나이 차이가 있어 거리감이 있다"며 "또래들과 수다 떨며 맛있는 걸 먹던 시절이 그립다"고 덧붙였다.


그는 13년 동안 꾸준히 정규 투어를 지켜온 상징적인 선수다. 그러나 올해 성적은 만족스럽지 않았다. 24개 대회에 나가 톱 10은 세 차례뿐. 장수연은 "골프만 24년을 쳤다. 30대가 넘어가면서 아픈 곳이 많아졌다"며 "부상도 생기고 마음도 지쳤다. 몸이 아프니 연습도 제대로 하지 못했다"고 말했다.

13년 차 베테랑 장수연 "내년엔 진짜 즐겨야죠" 장수연은 "내년엔 행복한 골프 선수가 되고 싶다"고 밝혔다. KLPGA 제공

올해 상금랭킹 74위(1억3087만원)로 시드 상실 위기까지 겹쳤다. 그는 "사실상 올해를 끝으로 은퇴를 생각하고 있었다"며 "시드전 신청도 하지 않았다"고 전했다. 하지만 S-OIL 챔피언십이 끝난 뒤 협회로부터 "내년 시드를 받을 수도 있다"는 연락을 받았다. KLPGA 발전에 기여한 공로를 인정받아 처음으로 특별 시드를 받아 다시 1부 투어에 설 수 있게 됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

장수연은 지난 13년 동안 늘 긴장 속에서 경기를 치렀다. 그는 "아마추어 시절부터 치열한 경쟁 속에서 살았다"며 "골프를 즐기기보다 살아남아야 한다는 부담감이 컸다"고 했다. 내년 목표는 '즐기는 골프'다. 아카데미 운영과 레슨에 집중하면서도 주어진 기회를 소중히 여기겠다는 각오다. "어렵게 얻은 기회인 만큼 대회에서는 더 열심히 하겠다. 내년이 마지막 시즌이라는 마음으로 뛰겠다. 우승은 쉽지 않겠지만, 골프를 즐기고 싶다."




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기