5·18기록관, 금남로 집단발포 기록 재해석한 특별전

1980년 금남로 기록 공간·시간으로 재구성

군·시민 영상과 취재수첩 등 새 자료 공개

개관 10주년 특별전…내년 3월1일까지

5·18민주화운동기록관이 1980년 5월 21일 금남로 집단 발포의 현장을 입체적으로 재현한 개관 10주년 특별전을 내년 3월1일까지 연다. 기록물의 공간·시간적 맥락을 다시 살피며 당시 금남로의 실상을 복원하는 데 초점을 맞췄다.

특별전 '1980년 5월 21일, 금남로를 보았다' 웹자보. 광주시 제공

특별전 '1980년 5월 21일, 금남로를 보았다'는 금남로를 중심으로 5·18민주화운동 기록물의 가치를 새롭게 조명하고 기록관의 역할을 확장하기 위해 마련됐다. 전시는 프롤로그와 3개 섹션으로 구성됐다.

프롤로그는 '금남로'라는 공간과 '1980년 5월 21일'이라는 시간을 엮어 당시 현장을 입체적으로 제시한다. 전남도청과 분수대, 시계탑을 중심으로 상무관, 전일빌딩, 가톨릭센터, YMCA, 광주관광호텔 등이 당시 모습에 가깝게 재현돼 금남로의 장소성을 드러낸다.

제1부 '1980년 5월 21일 금남로'는 20일 오후 차량 시위와 계엄군의 진압, 광주역 발포 이후 금남로로 모여든 시민들의 움직임을 시간 흐름에 따라 재구성했다. 계엄군 담화문·경고문, 시민 궐기문, 김영택·조성호 취재수첩, 장재열 메모 등 기록물을 통해 당시 상황을 다층적으로 보여준다.

제2부 '금남로 기록의 교차'는 1980년 금남로를 담은 영상 자료를 중심으로 사건의 맥락을 살핀다. 2018년 공개된 군·경 뒤쪽 촬영 영상과 올해 새로 수집된 시민 촬영 영상이 함께 전시돼 서로 다른 시선이 교차하는 장면을 확인할 수 있다.

제3부 '금남로를 이해하기 위하여'는 5·18 기록물의 아카이빙 과정과 아키비스트의 역할을 소개한다. 새롭게 발굴된 기록물은 기존 서술을 보완하고 새로운 기억을 더 하며 5·18을 과거 사건을 넘어 현재와 미래를 잇는 역사로 바라보는 관점을 제시한다.





올해 기증된 차명숙 컬렉션, 장식의 '오월일기', 문제성 영상 자료도 함께 공개된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

